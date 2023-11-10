هيخرب بيتك .. جهاز صغير ب 50 جنيه هو السبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 500 جنيه .. ارميه بره البيت حالا !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشياء التي تؤرق المواطنين خلال الوقت الحالي والتي من بينها ارتفاع أسعار الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها لهم والتي من بينها الكهرباء ، حيث أن فواتير الكهرباء في ارتفاع كبير منذ فترة ليست بالقليلة وهو الأمر الذي يثقل كاهل المواطن بشكل غير مسبوق لذا فقد بحث عن حل لها والذي يتمثل في العمل على الانتباه لأوجه استعمالها فهناك العديد من الأشياء السلبية التي نقوم بها دون داع والتي تساعد في تضخيم تلك الفاتورة بشكل كبير والتي يجب أن نتوقف عنها وهو ما سنتحدث عنه خلال المقال .

– أجهزة ترفع استهلاك الكهرباء

جدير بالذكر أن هناك بعض الملاحظات التي يجب أن نتنبه لها حيث أن جهاز الباور بانك الذي تبلغ قيمته نحو 50 جنيه الذي يتم شحنه طوال الوقت واستخدامك له محدود إلا فيما ندر يستهلك كمية عالية للغاية من الكهرباء لذا توقف عن استخدامه بلا داعي

في ذات السياق فإن هناك بعض العادات السيئة التي يجب أن تتوقف عنه مثل ترك سخان المياه في الحمام يعمل طوال اليوم كي تتمكن أنت من الاستحمام لمدة 15 دقيقة واستبدل تلك العادة بتشغيله قبل الاستخدام بنصف ساعة ، احرصي على جمع الملابس كلها دفعة واحدة وكيها بدلا عن تشغيل المكواة أكثر من مرة وهو ما يتسبب في زيادة معدل استهلاك الطاقة