دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد أن الشركات أصبحت تتبع استراتيجيات خطيرة في التسويق وجذب العملاء وإثارة اهتمامهم ومن اهم طرق التسويق الموجودة حاليا هي وضع أموال داخل أكياس البسكويت، نعم عبوة بسكوت سعرها لا يتخطى 2 جنيه قد أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث الجميع لأن الشركة استطاعت أن تجذب العملاء في هذا البسكوت، بفضل وضع عملات نقدية حقيقية بداخله أتحدث هنا عن بسكويت زينب الذي يقبل على شرائه الكثير من الاطفال الصغار نظرا لأنهم يريدون أن يحصلون على الأموال والجوائز بداخل الأكياس تابعونا لمزيد من التفاصيل

أحدث طرق التسويق

نجد أن في تلك الطريقه للتسويق الشركة تعتمد على نشر الخبر بمعنى أنه بمجرد حصول العميل على أموال عثر عليها داخل البسكوت يقوم بنشر هذا الخبر بسرعة كبيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي المحادثات الشخصية وهذا يعمل على رفع مبيعات الشركة إلى حد كبير ويجذب انتباه العملاء تلك الطريقة توفر على الشركة صرف الكثير من الأموال في الدعاية.

ولكن يجب الحظر جيدا انه هناك امر هام لابد وأن تنتبه إليه الشركات التي تقوم باتباع هذه الاستراتيجية وهي أن تقوم بوضع عملات نقديه حقيقيه داخل اكياس البسكويت، التي يتم الترويج لها حتى ولو كان هذا في عدد كيس أو اثنان في العلبة التي تحتوي على خمس أكياس.

حيث أن عدم وضع عملات في المنتجات بعد اتباع تلك الاستراتيجية واشتهار البسكوت قد يؤثر بشكل سلبي على انخفاض نسبة المبيعات، مرة أخرى لأن الشركة تفقد المصداقية وهذا يؤثر على العلامة التجارية، ويختفي هذا البسكوت الذي لمع اسمه سريعا ما بين المنتجات الأخرى المشابهة له.