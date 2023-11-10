اكتشفوا العشبة الربانية التي تجعلكم تتخلصون من السموم وتحافظون على مستوى سكر الدم بأسعار مذهلة!”

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تعتبر الكزبرة من التوابل المشهورة والمستخدمة في العديد من الثقافات حول العالم. وتحتوي الكزبرة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز. وتستخدم الكزبرة في الطبخ كتوابل، ويمكن استخدام أوراقها الطازجة والبذور المجففة.

المكونات الفعالة في الكزبرة

تحتوي الكزبرة على العديد من المركبات المفيدة للصحة مثل الزيوت العطرية والفلافونيدات والفيتامينات. وتعتبر الزيوت العطرية الموجودة في الكزبرة مثل الليمونين واللينالول والبورنيول مفيدة للجهاز الهضمي وتساعد في علاج الصداع وتقليل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.استخدامات الكزبرة

تستخدم الكزبرة في العديد من الصناعات الغذائية مثل صناعة الكاري. وتستخدم أيضًا في الطب البديل كمانع للقيء ومسكن للمغص وعلاج للديدان المعوية. كما تعتبر الكزبرة مطهرًا طبيعيًا ضد الفطريات والبكتيريا.

زراعة الكزبرة

تنمو الكزبرة في الأجواء المعتدلة وتجود زراعتها في السودان. وتفضل الكزبرة التربة الصفراء والثقيلة والتي تكون جيدة في الصرف والتهوية. ويتم حصاد الكزبرة عندما تصبح الأوراق والثمار مكتملة النضج وذات لون أخضر مائل للأصفرار.

مواصفات التصديرية للكزبرة

تحتاج الكزبرة المصدرة لأن تكون سليمة ونظيفة وخالية من الحشرات والأمراض. ويجب أن تكون لونها أخضر مائل للأصفرار وألا تقل نسبة الزيت الطيار فيها عن 0.3%. وتحتوي الكزبرة على نسبة رماد كلي لا تزيد عن 7% ونسبة رماد ذائب في الحمض لا تزيد عن 5.1%.