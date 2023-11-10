دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد الكثير من أنواع الحشرات التي يمكن التعامل معها بكل سهولة ولكن الزواحف تعتبر خطيرة واخص بالذكر الثعابين ظهور الصراصير والفئران والأبراص في المنزل يسهل على سيدة المنزل التعامل معهم، وليكن بأي مبيد حشري أو وسيلة للقضاء عليهم ولكن الثعابين تعتبر من الزواحف المفترسة السامة والتي تؤدي لدغتها إلى وفاة الإنسان في الحال، بسبب انتشار السم في الجسم بصوره سريعه هناك العديد من الدلالات على وجود الثعابين في المنزل ونصائح للتعامل مع الثعابين في حالة وجودها بشكل مفاجئ هذا ما سوف نتحدث عنه تابعونا للتفاصيل.
علامات وجود ثعابين في منزلك
هناك بعض العلامات الواضحة على وجود الثعابين في المنزل والتي تعتبر بمثابة ناقوس للخطر تلك العلامات يجب الانتباه جدا اليها والتعامل بحذر شديد مع الثعابين لعدم الإصابة بأضرار خطيرة، ومن علامات وجود الثعابين في المنزل ما يلي:.
- أولا وجود بقايا لجلود الثعابين خاصة وأن الثعابين من الزواحف التي تقوم بتغيير جلدها كل فترة، ولهذا قد نجد بعض الفتات من تلك الجلود وهذا يعني أن هناك ثعبان موجود في المنزل.
- ثانيا عادة ما يكون هناك رائحة كريهة في المكان وهي ناتجة عن فضلات الثعابين كما أن الثعابين تقوم بتناول الفئران، وقد تكون هذه أيضا دلالة واضحة.
- ثالثا الشعور بالضوضاء واصوات غريبة وغير مألوفة خاصة في الطابق السفلي من المنزل، فنجد أن الثعابين من ذوات الدم البارد أي أنها ترغب في ان تبقى في أماكن مظلمة وباردة ذلك دليل على وجود
- وفي نهاية الموضوع نذكر لكم نصيحه هامه وضروريه يجب الالتزام بها اذا ما قمت بمشاهدة الثعابين بشكل مفاجئ في منازلكم، احذروا من التعامل معها يجب ان تخلوا هذا المكان على الفور واستدعاء شخص متخصص يتعامل مع هذا الأمر لكن لا تحاولوا بأي حال من الأحوال الإمساك بالثعابين بواسطة الأيدي ،لأنها تكون سامه تلدغ في الحال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «خلي بالك قبل فوات الاوان »!!! …. 5 علامات تشير الى وجود ثعبان في المنزل+ اماكن تواجد الثعابين في المناطق المختلفة في المنزل وحوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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