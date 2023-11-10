“اوعي تاكلها حتي لو هتموت من الجوع”.. إحذر من تناول هذه الأنواع من الأسماك سامة.. ماتشتريهاش تاني أبدا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذر من تناول هذه الانواع من الاسماك السامه ، الاسماك تتميز بأنها سهلة الهضم علاوة على طعمها اللذيذ سواء كانت مشوية أو مقلية، كما توجد بالأسماك الكثير من الفيتامينات المفيدة ، ولكن يجب الانتباه إلى أنه ليست جميع أنواع الأسماك صالحة للتناول هناك بعض الأنواع التي يمكن أن تحتوي على مواد سامة بكميات عالية، سنقدم لكم قائمة ببعض الأنواع السامه. أحد اهم واكثر الاسماك السامه هي سمك القط ونجد أنه قد أخذ هذا المسمى لأن شكله من الخارج يشبه الحمار الوحشي، والسم في هذا النوع من السمك يتركز في الزعانف.

النوع الثاني هو سمكه الدجاجة وكذلك سمك البقرة فنجد أن تلك الأنواع خطيرة للغاية يجب الحذر من شرائها أو حتى صيدها، نظرا لأنها تحتوي على سم بنسبة مرتفعه والسم يتركز في هذا النوع من الأسماك في عظمة الظهر.

النوع الثالث من الاسماك السامه هي السمكه الأرنبية ونجد أنها سميت بهذا الاسم لأن لها أسنان تشبه أسنان الأرنب ،وتعرف أيضا باسم سمكة العندليب والسم في هذا السمك في الجلد والزعانف.

النوع الرابع والأخير هو سمكة العقرب وهو من الاسماك السامه وهي الأخطر على الإطلاق نظرا لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة جدا من السموم، توجد في عظام الظهر وفي الزعانف وفي الجلد وفي الرأس.

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