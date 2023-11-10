مصيبة سودة لو ظهرت عندك!! .. ارمي تليفونك بسرعة .. احذر من ظهور هذه العلامه لديك تدل أن هناك من يتجسس عليك ويراقبك !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يجب أن نكون على علم بأن هناك العديد من الرسائل والمحتويات الزائفة التي يتم تداولها عبر تطبيقات التراسل مثل واتساب. قد تحتوي هذه الرسائل على معلومات ضارة أو روابط خبيثة، من المستحسن عدم فتح هذه الرسائل أو الروابط وتجنب تنزيل أي ملفات غريبة للحفاظ على أمان حسابك.

طريقة حماية الواتساب من الإختراق

لحماية جهازك من الاختراق، يجب اتخاذ بعض الخطوات الوقائية. إليك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها:

تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار: يحتوي كل إصدار جديد على تحسينات الأمان والتحديثات اللازمة.

استخدام كلمة مرور قوية: احرص على استخدام كلمة مرور قوية حساب واتساب الخاص بك وتغييرها بشكل منتظم.

تفعيل التحقق بخطوتين: يمكنك تفعيل هذا الإعداد في إعدادات حسابك لزيادة أمان حسابك بطلب رمز مكون من ستة أرقام في كل مرة تسجل فيها الدخول.

تجنب تسجيل الدخول إلى حساب واتساب على أجهزة مشتركة أو غير آمنة.

تحديث البرامج والتطبيقات الأخرى: تأكد من تحديث البرامج والتطبيقات الأخرى الموجودة على هاتفك للحصول على أحدث إصلاحات الأمان والتحسينات.

كيفية إكتشاف كون التطبيق مراقب

عند وجود علامات تشير إلى اختراق حسابك، مثل بطء تطبيق واتساب أو مشاكل في إرسال واستقبال الرسائل، يجب مراجعة العوامل المختلفة التي قد تسبب هذه المشكلة، مثل مشاكل في الاتصال بالإنترنت أو تحديث غير مناسب للتطبيق أو مشكلة في الهاتف الذي تستخدمه، عندها قم بالتحقق من هذه العوامل ومحاولة حل المشكلة قبل أن تفترض أن حسابك قد تم اختراقه.