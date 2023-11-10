«ياريتني جربتها من زمان».. طريقة تنظيف شفاط المطبخ من الدهون المتراكمة من سنين والقضاء على كل الزيوت والأوساخ المتراكمة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الشفاط من أهم الأجهزة المنزلية الموجودة في كل مطبخ وهو بمثابة روح المطبخ فهو يعمل على ازاله الدهون والابخرة المتصاعدة عند طهي الطعام لهذا لابد أن يتم الحفاظ على نظافته طوال الوقت، ولكن سيدة المنزل قد تهمل بعض الشيء في تنظيف الشفاط وهذا يجعله لا يعمل بشكل مثالي لهذا لا داعي للقلق حول هذا الامر لأننا في هذا الموضوع، سوف نذكر لكم اسهل طريقة لتنظيف الشفاط، والذي تراكمت عليه الدهون والأوساخ ومهما كان شكله سوف يرجع نظيف كما لو كان جديدا مع مراعاة أن يتم التنظيف بشكل دوري بعد ذلك حتى لا يتكرر هذا الأمر وصفة تنظيف شفاط المطبخ فيما يلي وصفة تنظيف شفاط المطبخ باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل: كوب من الماء المغلي

سائل تنظيف الأطباق

كوب من بيكربونات الصودا

كوب من ملح الليمون

قفازات

كمامة

فرشاة أسنان

منشفة جافة طريقة تنظيف الشفاط في البدايه لابد ان يتم فصل الكهرباء تماما على الشفاط قبل التنظيف ومن ثم ارتداء القفازات المطاطية التي قمنا بإحضارها بالإضافة إلى الكمامة الطبية، على الوجه وهذا لحماية الأنف من روائح المنظفات، ومن ثم يتم فك الأجزاء القابلة للإزالة في الشفاط مثل المروحه والفلتر.

بعد ذلك يتم وضع تلك الأجزاء القابلة للإزالة في طبق كبير يحتوي على الماء المغلي بالإضافة إلى ملح الليمون وكربونات الصوديوم ، لمدة ساعة على الأقل.

بعد مرور ساعه يتم تنظيف تلك الأجزاء باستخدام فرشاة الأسنان وشطفها تحت الماء الجاري، ومن ثم العمل على تجفيفه بواسطة المنشفة واعادة تركيبها على الشفاط مره أخرى، وبذلك عزيزتي السيدة في المنزل تكوني قد تمكنت من تنظيف شفاط منزلك بأسهل طريقة

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