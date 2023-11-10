البنات هتدوب فيك بس بالحلال.. 3 حركات خبيثة تحبها المرأة بجنون وتعشق الرجل الذي يفعلها معها.. ستصبح خاتم في اصبعك مهما كانت عنيدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك حركات خبيثه تعشقها المرأة لا يعرفها أغلب الرجال لأنه لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره تجاه هذه المرأة سنقدم اليكم حركات خبيثه تظهر مدى اعجاب الرجل لهذه المرأة لأنه يكون في حيرة من أمره ولا يستطيع التفكير بأن يواجهها مباشره بمشاعر الإعجاب والحب وهذه في حالة يكون غير جاد ويريد التسلية بها وبعد ذلك ينتقل إلى مرحلة العشق حتى يفكر أن يرتبط بها مدى الحياة.

حركات خبيثة تحبها المرأة وتعشقها لا يعرفها معظم الرجال

الحركة الأولى

عندما يستخدم الرجل هذه الحركات للتعبير عن مدى إعجابه بهذه المرأة وأنه يرغب في إقامة علاقة حب واعجاب بها ولكن هذا التصرف يجعل النساء يفكرون بشكل غير مستحب تجاه هذا الرجل ويعتقدون أنه مراهق ويريد اللعب والتسلية بها وبعد ذلك ينتقل الرجل للخطوه الثانيه حتى يثبت له عكس ذلك.

الحركة الثانية

يقول الرجل للمرأة التي يحبها أنه رجل محافظ لا يقبل تماماً الدخول في أي علاقة خارج إطار الزواج ولكن هذه الحركة تقلق وتربك هذه الفتاة و تفكر بأنه رجل معقد وكذاب، فعلى الرجل أن يقنعها بأنه يحبها في الحلال ويرغب الزواج منها وأنه لا يفكر في ماضي أي امرأة فتقتنع المرأة بأن هذا الرجل جاد بالفعل ولا يتسلى بمشاعرها وأنه مسؤول.

مفاتيح سحرية تساعد على النجاح العلاقة

ضع خطة للمستقبل

وضع الأهداف أهم شيء لسعادة الشخص في اقامه العلاقه بشكل عام وعند الوصول لتحقيق هذه الأهداف بين الأزواج يشعرون طول الوقت بسعاده عارمه وهذا يؤدي إلى تقوية العلاقة بينهم لأنهم في استقرار وراحه بال.

الكلمه الطيبه

الكلمه الطيبه تفرح قلب اي شخص فهل طلاها دور كبير على العلاقة خاصة إذا تم قبولها في الوقت المناسب حيث لا تغير الحاله النفسيه 180 درجة وتعكس شعور الحب والامان عند الطرفين.