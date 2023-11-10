هترجعي شباب تاني لو عمرك فوق ال 70 كريم  الموز لشد البشرة وازاله التجاعيد.. تعالى اقولك تستخدميه ازاي 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع التقدم السن يبدأ ظهور علامات على الوجه تزعج الكثير من السيدات مثل الترهلات وزيادة التجاعيد والخطوط التي تزداد في البشره وايضا تظهر التجاعيد نتيجة لعوامل مختلفة فترجع العديد من السيدات الى استخدام المكياج لاخفائها ولكنها نتيجة معقدة، لذلك جئنا بوصفه طبيعيه في المنزل سوف تخلصك من التجاعيد نهائيا وتحصلي على نتائج مثالية وتتكون هذه الوصفة من قشر الموز وسوف نعرضها لك خلال هذا المقال.
كريم الموز لمحاربة التجاعيد
يمكنك عمل كريم من الموز حيث انه يعد من الحلول الطبيعية التي تقلل ظهور التجاعيد وتشد البشره لانها غنيه بمجموعه من العناصر والفيتامينات والمعادن الحيوية التي تحسن صحة البشرة وتكون نظره واكثر شبابا طوال الوقت فان كريم الموز به مجموعة من العناصر الهامة مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ويغذي البشره جيدا ويعزز صحتها بالإضافة إلى فيتامين ب 12 وباء 6 للقضاء على التجاعيد
طريقة عمل كريم الموز من القضاء على التجاعيد
يمكن عمل كريم من خلال الخطوات التالية:
- احضري الموزه طازجة وقشريها و اهرسيها جيدا.
- ثم ضعي لها قليل من زيت الزيتون واخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تحصلي على قوام كريمي مناسب.
- ضعي الوجه وركزى على مناطق التجاعيد والترهلات واتركيه لمدة ساعه الا ربع حتى يجف تماما.
- ثم اغسله بغسول مناسب لبشرتك وكرري هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع لكي تحصلي على نتائج رائعة.
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