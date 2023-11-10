“صغير بس يحيّر” جهاز صغير بـ50 جنيه يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء + تحذير من وزارة الكهرباء بشأن هذا الجهاز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ارتفاع فاتورة الكهرباء يشكل تحديًا للعديد من الأشخاص، على الرغم من محاولات تقليل الاستهلاك عبر استخدام أجهزة كهربائية صغيرة وكفاءة، إلا أن الفواتير تظل مرتفعة، مما يشكل قلقًا للمواطنين في مصر، يعتقد البعض أن أجهزة التكييف هي السبب الرئيسي ولكن الواقع مختلف تمامًا. السبب الحقيقي لهذا الارتفاع يمكن أن يكون وجود أجهزة صغيرة وبسيطة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

ارتفاع فاتورة الكهرباء

ارتفاع فاتورة الكهرباء يعود إلى استهلاك العديد من الأجهزة التي تُعتبر هدرًا كبيرًا للطاقة. هناك علاقة وثيقة بين استخدام هذه الأجهزة وزيادة الفاتورة. كلما زاد استهلاك هذه الأجهزة، زادت الفاتورة.

**الغلاية الكهربائية**: يُظهرت الدراسات أن الغلايات الكهربائية تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء. على الرغم من صغر حجمها وتكلفتها المنخفضة، إلا أنها تشكل عاملًا كبيرًا في ارتفاع فاتورة الكهرباء. يجب فصل الغلاية عن الكهرباء حتى عند عدم استخدامها. **التكييف**: مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الناس إلى استخدام أجهزة التكييف. ومع ذلك، يتسبب هذا الاستخدام الكثيف في زيادة فاتورة الكهرباء. **المكواة والسخان**: الأجهزة التي تولد الحرارة تستهلك كميات إضافية من الكهرباء. لذلك، يمكن أن يؤدي استخدام المكواة والسخان إلى ارتفاع في الفاتورة.

تقليل استهلاك الكهرباء

للتقليل من ارتفاع فاتورة الكهرباء يُفضل مراعاة استخدام هذه الأجهزة بشكل أكثر كفاءة والحفاظ على الوعي بتوفير الطاقة.

تأكد من اختيار الأجهزة الكهربائية الفعّالة حتى لو زادت تكلفتها، إذ تتحقق فوائد طويلة المدى. اقتناء أجهزة عالية الجودة يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، متجنبًا الأجهزة ذات الأداء الضعيف. كما يُفضل فصل الأجهزة الغير ضرورية عن مصادر الكهرباء وعدم تركها في وضع التشغيل، على سبيل المثال، شواحن الهواتف المحمولة، لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الكهربائية.