حل عبقري استخدمه في الحلال.. اذا ضاع المفتاح هتفتح اي قفل بدون مفتاح 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فتح الباب المقفل بدون ايجاد المفتاح من الأمور الصعبة جدا والبعض يراها انها مستحيلا حيث يمكن ان تنسى المفتاح في اي مكان داخل المنزل او خارج المنزل لذلك لا داعي للقلق او الخوف الشديد الذي يسيطر عليك ويجب أن تتحلى بالهدوء والثقة بالنفس حيث يمكن فتح اي قفل بدون مفتاح بطريقه سهلة وبسيطة مثل باب شقة أو باب مكتب أو اي ابواب اخرى حيث ان هذه المشكلة تصادف العديد من الأشخاص ولكن جئنا اليك الحل بدون مجهود

فتح الباب باستخدام مشابك الأوراق

عندما تواجهك مشكلة فقدان المفتاح في باب منزلك بسبب ضياع المفتاح او كسره فلا تقلق فلن تحتاج الى كسر الباب وعمل قفل اخر ومفتاح جديد فيمكن ان تقوم بفتح من خلال مشبك الورق حيث انها من الطرق القديمة والبسيطة ولكنها فعلت لفتح الابواب ذات الشكل المستدير فان مشبك الورق له جزء ليساعدك فيه ادخاله مكان المفتاح وتضغط عليه بهدوء وتقوم بالتواء طرف المشبك وسوف تجد أن الباب سوف يفتح.

فتح الباب بمفك البراغي

يستخدم مفك البراغي كأحد الطرق لفتح الابواب عند نسيان المفتاح حيث أنها طريقة دقيقة وسهلة تستطيع فتح الباب بدون كسره وسوف تحقق الهدف المطلوب باحترافية وأمان فهي من أحد الطرق السائدة، والتي يتم بها فتح الباب بدون مفتاح ولكن احذر ان تستخدمها في غير الحلال حتى لا تتعرض إلى مسألة قانونية.