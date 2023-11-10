دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وجودها سحري ومهم في أي منزل وهي من أساسيات الاضافه للكبار والصغار مطلعتش القص زي ما كنا فاكرين، ما زال اناس عديدة من البشر لا يعرفون اي شئ عن القصافة غير انها لقص الأظافر فقط، بالرغم من كونها متعددة الاستخدام الا انه طول عمرنا بنستخدم قصافة الأظافر فى حاجة واحدة فقط وهي تقليم الأظافر والجلد الزائد عن الأصبع، ولكن هل فكرت يوما ما فائدة البروز والفتحات الموجودة بالقصافة وطلع ليها استخدامات كثيرة هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة السحريه والمخالفات القصافه استخدامات سحرية أخرى قصافة الأظافر .. لم تخطر على بال أحد حاجات ماكنتش تخطر علي بال حد للقصف ممكن توفر عليك أدوات كتير في الاستعمال و نقوم بعرضها عليكم: اولا يمكنك استخدام القصافة كبديل القصافة الأسلاك

ثانيا يمكنك استخدام الجزء المنحني بالقصافة في فتح زجاجات المياه الغازية

ثالثا يمكنك استخدام اللسان الحديدي كـيفك لربط وفك المسامير رابعا يمكنك استخدام الفتحة التي في الأسفل اعواد البخور. كارثة خطيرة .. تجنب استخدام قصافة الأظافر في هذه الحالات فورا. لايمكن لأي شخص استعمال القصافه لشخص واحد حسب الدراسات لابد من وجود لكل شخص قصافه خاصة به لعدم نقل العدوى والأمراض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس .. لك ان تتعرف على ٧ استخدامات سحرية قصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش القص زي ما كنا فاكرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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