الطريقه السحريه لطرد  البرص من البيت بدون لمس وبدون مجهود نهائيه هيختفي.. ومش هيرجع تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من الأشخاص بوجود البرص في المنزل حيث انه من الحيوانات المخيفة بالرغم من صغر حجمه الا انه عند وجوده نشعر بالتوتر والقلق بالإضافة إلى انه مصدر للجراثيم والميكروبات ويسبب اضرار وامراض لأصحاب المنزل وهو من الحيوانات الصغيرة والسريعة التي يصعب التخلص منها بسهولة لإزالة جئنا اليك بطريقة سهلة بدون مجهود لطرد البرص من المنزل بدون مطارده.

طريقة طرد البرص من المنزل بدون لمسه

البرص دائما يفضل الاماكن الدافئه حيث انه يلجأ الى المنازل للهروب من الجو الخريف يمكن طرده بسهولة من خلال وصفه الفلفل الأسود والماء البارد بعد وضعهم في زجاجة و تقليبهم جيدا ويتم الرش على البرص مباشرة وفيها الأعمال التي يختبئ بها ليهرب تماما من المنزل ولن يعود مره اخرى حيث انه يفر من الفلفل الاسود لانه له تاثير على البرج مضمونة وغير مكلفة.

زيت السيارات المحروق لطرد البرص

يمكن استخدام زيت السيارات المحروق لطرد البرص حيث انه له رائحه مزعجه يفر منها بسرعة عندما ستنشرها ويمكن أن تضعيها على الأبواب والنوافذ حتى لا يدخل البورص نهائيا الى المنزل.

استخدام البصل والثوم لطرد البرص

من أحد الوصفات لطرد البرص هي استخدام البصل والثوم حيث يمكن أن تخلط البصل مع الثوم وتضعيه في أماكن اختفاء الابراج وسوف تتخلصي منها حيث ان الخليط له رائحه فعالة وسوف يفر من المكان النهائية.