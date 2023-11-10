دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد يكون الفرد غير مخطط لأن يصبح مشهور على الإطلاق ولكن بمجرد فعل بسيط غير محسوب يصبح مشهور جدا بين ليلة وضحاها وهذا ما حدث بالفعل ما طالب عندما قامت بكتابة إجابة قصيرة جدا لا تتخطى الـ 10 كلمات، قد جعلته من اشهر الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة وأن تلك الإجابة تدل على نضج عقلي وتفكير عميق من جانب هذا الطالب، وتعكس أيضا مدى التربية الجيدة التي تربى عليها والأخلاق الحميدة الموجودة لدي تابعونا لمزيد من التفاصيل نذكر لكم الاجابه ولماذا تأثر المدرس الى هذا الحد.
رد فعل صادم من المعلم تجاه إجابة الطالب جعله يبكي
في هذا السياق نذكر لكم التفاصيل الكاملة والتي جاءت ضمن امتحان اللغه العربيه في الجزء الخاص بالإعراب فقرة النحو حيث كان مطلوب إعراب آية قرآنية معينة وهي قوله تعالى “بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان” من عجل وتبين ان الإجابه التي كتبها جميع الطلاب كانت متشابهة إلا أن هذا الطالب بالتحديد كتب إجابة مختلفة عن الجميع خالفت كل التوقعات، حيث أنه كتب خلق فعل ماض لن ينسى فاعله، وبالطبع لن اكتب مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل هذا التصرف من الطالب يعتبر تصرف غير مألوف، ولكنه يدل على احترامه للجوانب الدينية وقد تأثر المدرس القائم بالتصحيح وقام بتصوير الورقة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكتب فوقها إجابة أبكت المعلمين.
ما هو رد فعل المصحح
بالنسبة لرد فعل المصحح فنجد انه كان جيد جدا فكتب للطالب عباره محتواها بارك الله في علمك وأدبك أنت طالب ممتاز، ومتفوق وتستحق ان تاخذ الدرجه الكامله للامتحان وأعطاه 20 درجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “بقى أشهر من نار على علم”.. طالب يكتب في إجابة امتحان تسببت في حيرة وبكاء المدرسين .. يلا بينا نعرف كتب إيه!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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