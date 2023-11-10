دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تداول الحديث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة عن تعرف على شجره الغرقد اليهوديه…وسبب تسميتها باليهودية، وهي عبارة عن شجرة ذات مظهر مميز، حيث أنها لا تحتوي على ساق كمثل باقي الأشجار، وهي شجرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف له، وتتداول الأقوال على أنها سوف تحمي اليهود من المسلمين، وفي هذا السياق متولى شرح موضوع اليوم.

تعرف على شجره الغرقد اليهوديه…وسبب تسميتها باليهودية

مما لا شك فيه أن هذه الشجرة تختلف بشكل ملحوظ عن باقي الأشجار الأخرى، سواء المذكورة في القرآن أو الغير مذكورة، حيث أنها تحتوي على عروق وأطراف ولكن ملتصقين ببعضهم البعض، ولها رائحة نفاذة كريهة كما أنها تحتوي على بعض الأشواك التي تعتبر من الأشواك السامة، وعلى الرغم من أن لها ثمار إلا أنها لا تؤكل أبدًا، وفي أغلب الأحيان يصل ارتفاعها من متر ويصل إلى خمسة أمتار، بالإضافة إلى أن أوراق الشجرة تكون باللون الأخضر المائل إلى اللون الأصفر، وبها أزهار صغيرة باللون الأبيض المائل إلى الأزرق.

ما علاقة شجرة الغرقد باليهود

يزرع اليهود شجره الغرقد اليهوديه بشكل كبير، نظرًا لما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها سوف تحميهم في يوم القيامة أو المعركة الأخيرة، حين يقاتلهم المسلمين ويختبئون منهم وراء الحجارة والشجر وتحديدًا هذه الشجرة، فلم يقتربوا منهم حينها وهذا ما جعلهم يهتمون بها بهذا الشكل، كما يطلقون عليها شجرة العوسج ولكن في العراق تسمى شجرة الصريم.