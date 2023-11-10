دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحرص عدد كبير من السيدات والفتيات باختلاف الأعمار في تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والتصبغات والبقع الداكنة حيث انها من اكثر الامور التي تزعجهم و رغبنا في الحصول على بشرة ناصعة البياض وجذب ونظره طوال الوقت لذلك جئنا اليك بوصفه كريم ميبو السحرية التي سوف تخلصك من جميع مشكلات البشرة وتقضي عليها نهائيا بدون تكلفة وبدون دفع أموال لشراء المنتجات باهظة الثمن وسوف نتعرف على هذه الوصفة خلال الفقرات التالية.
وصفة كريم ميبو للتفتيح
كريم ميبو يستخدم في علاج الحروب حيث انه مصنع من مواد طبيعيه لا يضر البشره ويقضي على الاسمرار والتصبغات ويوحد لون البشرة ويقضي على البقع الداكنة وسوف تحصلي على بشر نظره وناعمه خليه من المشكلات ويمكن عمل الوصفه من خلال المكونات التالية:
- ملعقة نشا.
- ملعقة جل الصبار.
- ملعقة كريم ميبو.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة تحضير كريم ميبو
يمكن تحضير كريم ميبو في المنزل من خلال الخطوات التالية:
- في وعاء صغير ضاع يجلي الصبار وكريم ميبو وماء الورد واخليه بالمكونات جيدا حتى يمتزج مع بعضها البعض.
- وبعد ذلك اضيفي النشا واستمري في التقليب حتى يتكون لديك خليط متجانس.
- اغسلي البشرة جيدا وازيلي اثار اي مكياج او كلمات أخرى.
- ثم ضعي الخلطه على الوجه ودلكها واتركيها لمدة 15 دقيقة.
- وبعد ذلك اغسليها بالماء الفاتر لتحصلي على نتائج رائعة وكرري هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكريم المعجزه اجري هاتيه من الصيدليه يفتح البشرة و هتنور في الضلمه.. هتندمي انك ما استخدمتها من زمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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