الكريم المعجزه اجري هاتيه  من الصيدليه يفتح البشرة و هتنور في الضلمه.. هتندمي انك ما استخدمتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحرص عدد كبير من السيدات والفتيات باختلاف الأعمار في تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والتصبغات والبقع الداكنة حيث انها من اكثر الامور التي تزعجهم و رغبنا في الحصول على بشرة ناصعة البياض وجذب ونظره طوال الوقت لذلك جئنا اليك بوصفه كريم ميبو السحرية التي سوف تخلصك من جميع مشكلات البشرة وتقضي عليها نهائيا بدون تكلفة وبدون دفع أموال لشراء المنتجات باهظة الثمن وسوف نتعرف على هذه الوصفة خلال الفقرات التالية.

وصفة كريم ميبو للتفتيح

كريم ميبو يستخدم في علاج الحروب حيث انه مصنع من مواد طبيعيه لا يضر البشره ويقضي على الاسمرار والتصبغات ويوحد لون البشرة ويقضي على البقع الداكنة وسوف تحصلي على بشر نظره وناعمه خليه من المشكلات ويمكن عمل الوصفه من خلال المكونات التالية:

ملعقة نشا.

ملعقة جل الصبار.

ملعقة كريم ميبو.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم ميبو

يمكن تحضير كريم ميبو في المنزل من خلال الخطوات التالية: