خلي بالك هتعملي كارثة وانت ما تعرفيش.. احذري زيت الزيتون في هذه الحاله هيتحول لسم قاتل لاولادك يهدد صحتهم اعرفيها فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون أحد الزيوت الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفوائد فهو يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة بالاضافة إلى العناصر الهامة واللازمة للجسم كما أنه يدخل في العديد من الوظائف التجميلية للشعر و البشرة و يعطي نتائج رائعة و يحتوي علي فيتامينات ومعادن هامة للشعر والجسم ويدخل في العديد من الوصفات الطبيعيه والصحيه والتي تعطي نتائج رائعه وفي وقت سريع ولكن هناك طريقه خاطئه اذا استخدمها الأشخاص سوف تؤدي إلى كوارث طبيعية وأمراض كثيرة.

الآثار الجانبية لزيت الزيتون

يحرص العديد من الأشخاص على إضافة زيت الزيتون من الاطعمه المختلفه حيث انه لهم مميزه وله فوائد صحية متعددة ولكن يحذر العديد من الأخصائيين بالافراط في تناوله فسوف يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم الضغط ويؤثر على نسبة السكر في الدم ويؤدي الى انخفاض حاد في مستويات السكر تؤدي إلى الوفاة في بعض الاحيان و يسبب حكة جلدية وتهيج في الجسم.

الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت الزيتون

زيت الزيتون مثل اي زيوت يجب ان تتجنب الإفراط بها حيث لا تقع في بعض المضاعفات الصحية خاصة للسيدات اثناء فتره الحمل والرضاعه فان عدد من الخبراء يمنعون استخدام الزيت في فترة علاجات الاسنان لانه يسبب حساسية في الفم ويسبب اضرار اخرى يمكنك الاستغناء عنها اذا تعرفت على استخدامات الزيتون الصحيحة كما ذكرنا سابقا.