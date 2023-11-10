خراب بيوت مستعجل وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم يسبب الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الطماطم من أحد الخضروات الهامة التي يقبل على تناولها عدد كبير من الاشخاص حيث ان ليها قيمه غذائيه عاليه ومن الوجبات التي تحتوي على فيتامينات وعناصر هامة للجسم ولكن وزارة الصحة قد حذرت المواطنين من نوع معين يرجع إلى التقاوي التي تم استيرادها من قبل المزارعين وهي غير مطابقه للمواصفات القياسيه وتشكل الخطر على الحياه وقد حذرت جميع المزارعين من زراعتها وقامت بالتفتيش على البساتين وتحذير المواطنين منها.

تحذير من هذا النوع من الطماطم

حذرت الوزارة من نوع معين من التقاوى المستوردة مجهولة المصدر وقالت ان هذه البذور والتقاوي التي يستخدمها المزارعين يجب أن تكون معتمده من الوزاره وتكون من المنتجات الزراعية الصالحة للاستخدام حيث ان نوع المخاوي يحمل 0 25 وتم استيراده من احد الدول بشروط مخالفه وقد حذرت الوزارة منها لانه يسبب امراض متعددة تؤدي إلى الوفاة.

اضرار الطماطم الغير ناضجة

يحذر عدد كبير من الاشخاص بعدم استخدام الطماطم من غير نتيجه لانها تحتوي على مادة سامة تسبب العديد من الأمراض في المعدة تصيب الافراد بالغثيان لأنها غير مكتملة ولا تحتوي على عناصر غذائية هامة وهذه الطماطم تتميز بأن بها بقع خضراء كبيره فيجب عدم شرائها والابتعاد عنها، و كذلك الابتعاد عن الطماطم التي بها جزء عفن حتى ولو صغير لا تقوم بإزالته باستخدام الجزء السليم ولكن تخلصي من الطماطم كامله حيث ان جميع اجزائها تتأثر بهذا الجزء.