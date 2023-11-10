اكتشفوا سر المشروب السحري الذي يطهر جسمك من الفضلات والرواسب ويجعل بطنك خفيفاً ومنتعش

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يبحث العديد من الأشخاص عن طرق تنظيف القولون للتخلص من السموم وتسهيل عملية الهضم، وإزالة التوتر الذي يحدث بسبب انتفاخ القولون، وتجربة الاسترخاء والتخلص من المضاعفات، والتخلص من التهابات البطن، والتخلص من تهيج القولون، التخلص من مشاكل عسر الهضم و ازدهار طاقة الجسم. هناك العديد من الأساليب العشبية لتنظيف القولون في المنزل باستخدام مواد سهلة، والتي تشمل الليمون، حيث أنه يحتوي على فيتامين C، وهو أمر حاسم لصحة الجسم، وهذا الفيتامين يمكّن من إمداد الجسم بمضادات الأكسدة.

طرق تنظيف القولون

فيما يلي بعض الطرق السهلة والفعالة لتنظيف القولون:شرب الماء

أبسط الطرق، حيث يسهل الماء تليين البراز الملتصق داخل الأمعاء ويسمح له بالخروج من القولون. وأكدت إحدى الدراسات أن شرب أكثر من أربعة أكواب من الماء يوميًا يسهل تخفيف الإمساك ويقي من معظم سرطانات القولون.

عصير الفاكهة والخضروات

يحتوي الخضار على العديد من العوامل التي تساعد على تنظيف القولون، وتحتوي أيضًا على الألياف والسكريات الطبيعية التي تعمل كملينات. بعض الفواكه والخضروات التي يمكن تناولها لتنظيف القولون هي: السوربيتول والفركتوز والموز والعنب والكمثرى.

الألياف

تساعد الألياف على زيادة وزن البراز في القولون، وبالتالي تقليل الوقت الذي يستغرقه البقاء داخل القولون وتسريع خروجه من الجسم. يمكن الحصول على الألياف من المكسرات والح

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