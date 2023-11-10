دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نبته ربانية تصنع المعجزات.. تضبط السكر في الدم فوراً وينسف الكرش تماماً ويذيب الدهون,

عصير الطماطم الطازج هو واحد من أفضل العصائر الطبيعية التي ينصح بها خبراء التغذية. فمحتواه الغني بالعناصر الغذائية والقليل من السعرات الحرارية جعله واحدًا من أفضل العصائر والمشروبات الطبيعية التي تعود على الجسم بالفوائد الصحيه من بين الفوائد الصحية لعصير الطماطم هو تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان. فهو يحتوي على نسب عالية جدًا من مضادات الأكسدة التي تساهم في مقاومة الأورام السرطانية، وخاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئتين وسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لموقع “ويب طب”.بالإضافة إلى ذلك، يساهم عصير الطماطم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. فهو يساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية. وذلك بسبب احتوائه على الألياف الغذائية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، والبوتاسيوم الذي يلعب دورًا هامًا في اعتدال ضغط الدم وحماية القلب والأوعية الدموية، والكالسيوم الذي يقلل من خطر تجلط الدم ويساهم في السيطرة على مستويات ضغط الدم وعلاة على ذلك، يدعم عصير الطماطم عمل الجهاز الهضمي بشكل فعال. فهو يقاوم التهابات الجهاز الهضمي ويمنع عسر الهضم ويعالج الإمساك. كما يساعد في الوقاية من حصى الكلى والمرارة ويعزز صحة القولون

وأخيرًا، يساهم عصير الطماطم في إنقاص الوزن بسبب قلة سعراته الحرارية وغناه بالألياف الغذائية. فالألياف تعمل على زيادة مدة الشعور بالشبع وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام

تعتبر الطماطم مصدرًا غنيًا بالألياف التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. فهي تعمل على تقليل امتصاص السكريات من الجهاز الهضمي، مما يساعد في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

بفضل احتوائها على الكالسيوم وفيتامين ك، يعد عصير الطماطم مفيدًا لصحة العظام. فالكالسيوم يعتبر أحد المكونات الرئيسية للعظام، وبالتالي فإن تناول عصير الطماطم يمكن أن يعزز صحة العظام ويحميها من الهشاشة. كما يساهم فيتامين ك الذي يحتويه الطماطم في ترسيخ الكالسيوم في العظام، مما يعزز قوتها وصلابتها

إضافة إلى ذلك، يعتبر عصير الطماطم مفيدًا أيضًا لصحة العينين والنظر. فهو يحتوي على فيتامين أ، الذي يعزز صحة العينين ويحميهما من الأمراض. كما يساهم في الوقاية من حدوث العشى الليلي وتدهور الرؤية.