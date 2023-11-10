أغلى من الذهب .. استعملي ” قشر الموز ” بتلك الطريقة على شعرك وستدهشين للنتائج الرهيبة.. لن تندمي !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز من أكثر الفواكه التي يقبل الكثير من الناس على تناولها بشكل لا يصدق حيث أن السبب وراء ذلك يعود بالدرجة الأولى الطعم الرائع الذي يجذب له الكثير من الناس من مختلف الأعمار فللموز رائحة رائعة تذكي الأنوف وتجذبها جذب وتفتح الشهية عن أخرها كما أنه يتضمن فوائد صحية لا حصر لها وهو الأمر الذي يجعل تناول الموز عملا محببا ، لكن الحديث سيكون خلال هذا المقال ليس عن ثمرة الموز الداخلية التي يتغذي الإنسان عليها ولكن عن استعمالات قشر الموز الخارجية التي لا يعلمها سوى القليل من الناس والتي سنأتي على ذكرها من خلال الفقرات التالية

– فوائد قشر الموز

جدير بالذكر أن هناك جهد كبير يتم بذله من جانب النساء في سبيل العناية بجمال الشعر الذي هو شئ هام للغاية حيث أن الوصفة التي نحن بصدد الحديث عنها ستمنحك نتائج مذهلة

– قشر الموز والشعر