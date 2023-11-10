دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز من أكثر الفواكه التي يقبل الكثير من الناس على تناولها بشكل لا يصدق حيث أن السبب وراء ذلك يعود بالدرجة الأولى الطعم الرائع الذي يجذب له الكثير من الناس من مختلف الأعمار فللموز رائحة رائعة تذكي الأنوف وتجذبها جذب وتفتح الشهية عن أخرها كما أنه يتضمن فوائد صحية لا حصر لها وهو الأمر الذي يجعل تناول الموز عملا محببا ، لكن الحديث سيكون خلال هذا المقال ليس عن ثمرة الموز الداخلية التي يتغذي الإنسان عليها ولكن عن استعمالات قشر الموز الخارجية التي لا يعلمها سوى القليل من الناس والتي سنأتي على ذكرها من خلال الفقرات التالية
– فوائد قشر الموز
جدير بالذكر أن هناك جهد كبير يتم بذله من جانب النساء في سبيل العناية بجمال الشعر الذي هو شئ هام للغاية حيث أن الوصفة التي نحن بصدد الحديث عنها ستمنحك نتائج مذهلة
– قشر الموز والشعر
- أولا نقوم بإحضار قشر الموز ونضعه في داخل الخلاط الكهربي حتى نحصل على قوم كريمي
- ثم نضيف عصير الليمون إلى الخليط حتى نحصل على القوام المتجانس اللذي نرغب فيه
- اغسلي شعرك بكوب من الحليب قبل تطبيق الماسك
- نوزع هذا الماسك على الشعر من الجذور إلى الأطراف مع التدليك لفروة الرأس
- يترك لمدة ساعة قبل أن يتم غسله بالماء الفاتر والشامبو
- مع التكرار تحصل على نتائج ممتازة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أغلى من الذهب .. استعملي ” قشر الموز ” بتلك الطريقة على شعرك وستدهشين للنتائج الرهيبة.. لن تندمي !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.