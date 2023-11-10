” قشر البيض ” كنز في بيتك وأنت كنتي بترميه ، تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه وتستفيدي منه ازاي !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن أن نتحدث عن البيض دون أن نذكر تلك الفوائد العديدة التي يمنحها هذا المكون الغذائي بشكل لا يصدق للجسم حيث أن الطعم الرائع للبيض والذي لا يمكن أن يقاوم يزينه الفائدة الصحية التي تعود بالنفع على الإنسان فالبيض ملئ بالعناصر الغذائية الهامة للغاية والتي من اشهرها البروتين فهو من اشهر مصادر البروتين والتي يحرص الرياضيين على أن تكون ضمن وجباتهم الغذائية بشكل أساسي لهذا السبب لكننا من خلال مقالنا هذا لن نتحدث عن البيض فقط بل قشرة البيض التي يشارع البعض إلى التخلص منها غير مدركين لحجم الفائدة التي من الممكن أن نحصدها من وراء هذا الجزء من البيض – فوائد قشر البيض جدير بالذكر أن القيام بطحن قشر البيض حتى يستحيل إلى بودرة ومن ثم إضافة زيت الزيتون له مع معجون الأسنان من الممكن أن يمنحك أسنان ناصعة البياض دون جهد أو تكلفة عالية وحاجة للذهاب إلى عيادات الأسنان من الممكن أن يتم الاستفادة من قشر البيض بطريقة أخرى من خلال إضافة القليل منه إلى الخل الليمون وأي سائل تنظيف والذي له مفعول السحر في عملية تنظيف الأواني المحروقة بالذات والتخلص من طبقة الدهون المتراكمة حيث أنه يعمل على إعادتها كما الجديدة بعد ـأن تستعمليه دون الحاجة إلى الفرك أو بذل جهد جبار مع المنظفات المعتادة ودون فائدة

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