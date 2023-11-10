دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقوم الكثيرون بممارسة العادات الخاطئة التي تتعلق بالطعام والشراب بدون إدراك منهم أو بدون وعي أن تلك العادات تهدد صحتهم وتزيد من الإصابة بالأمراض، حذرت الدكتورة شيرين علي زكي بنقابة الأطباء البيطريين العامة من نوع من السم نعده بأيدينا دون أن نعلم وضحت ذلك خلال بث مباشر بمجموعة من التوعية تسمى جت في اللقمة عبر الفيسبوك، وجهت الدكتورة شيرين تحذير بخصوص سوس الأرز وأضافت أن العديد يقوم بممارسة عادات خاطئة اعتقادًا منه أن تلك العادات تخلصه من الحشرات.
حبة الغلة
عبارة عن قرص دائري يتركب من فوسفيد الالومنيوم ويتم استخدامها كمبيد حشري من أجل حماية الغلة من التسوس، هذه الحبوب متوفرة في محلات المبيدات الزراعية.
الطريقة الصحيحة للتخلص من سوس البقوليات
في حالة وجود كمية قليلة من السوس تستطيع التخلص منه باستخدام إحدى الطرق الآتية:
- قم بإضافة النعناع الأخضر أو حبات من الفلفل الأسود فهي تقوم بطرد السوس.
- طريقة أخرى يمكن غسل الأرز وتصفيته جيدًا من الماء وتركه في مكان حتى ينشف تمامًا، ثم يتم تخزينه في كيس من القماش ووضع ثلاث فصوص توم مقطعة شرائح في الكيس وإضافة كمية من الملح وتقليب جميع المكونات وتركه في مكان مناسب.
- وضع الأرز في الفريزر أو الثلاجة يقوم بقتل السوس.
- يمكن فرد الأرز في وعاء وتركه في الشمس حتى يتم التخلص من السوس وهذه الطريقة مناسبة جدَا في فصل الصيف.
- الليمون الأسود المجفف من المصادر الطبيعية التي تقوم بطرد السوس من البقوليات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «سم قاتل».. طبيبة تحذر من أكل “سم” نصنعه بأيدينا دون أن ندرى.؟!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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