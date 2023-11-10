«سم قاتل».. طبيبة تحذر من أكل “سم” نصنعه بأيدينا دون أن ندرى.؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقوم الكثيرون بممارسة العادات الخاطئة التي تتعلق بالطعام والشراب بدون إدراك منهم أو بدون وعي أن تلك العادات تهدد صحتهم وتزيد من الإصابة بالأمراض، حذرت الدكتورة شيرين علي زكي بنقابة الأطباء البيطريين العامة من نوع من السم نعده بأيدينا دون أن نعلم وضحت ذلك خلال بث مباشر بمجموعة من التوعية تسمى جت في اللقمة عبر الفيسبوك، وجهت الدكتورة شيرين تحذير بخصوص سوس الأرز وأضافت أن العديد يقوم بممارسة عادات خاطئة اعتقادًا منه أن تلك العادات تخلصه من الحشرات.

حبة الغلة

عبارة عن قرص دائري يتركب من فوسفيد الالومنيوم ويتم استخدامها كمبيد حشري من أجل حماية الغلة من التسوس، هذه الحبوب متوفرة في محلات المبيدات الزراعية.

الطريقة الصحيحة للتخلص من سوس البقوليات

في حالة وجود كمية قليلة من السوس تستطيع التخلص منه باستخدام إحدى الطرق الآتية: