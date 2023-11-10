مش بتشم ريحه في البيت تاني.. طرق فعاله وطبيعية تتخلص من رائحة القلي المزعجة في المنزل بدون معطر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دائماً تقوم سيدة المنزل بقلي أي تطعيم أو وجبات مختلفة فان الرائحه تكون قوية وتنتشر في جميع ارجاء المنزل وتزعج عدد كبير خاصة عند وجود ضيوف حيث تلجأ السيدة إلى استخدام المعطرات وبعض المواد الاخرى لكي تخفي هذه الرائحه وتقضي عليها ولكنها سرعان ما تزول وتظل ريحه القلي المختلفه لذلك جئنا إليك بطريقة سهلة وبسيطة أثناء إعداد الطعام سوف تخلصك من الرائحه نهائيا.

التخلص من رائحة القلي

يمكن التخلص من رائحة القلي في المنزل هذا يعد من أحد التحديات التي تواجه العديد من السيدات خاصة عند طهي الاطعمه التي تحتوي على نسبة زيت عالية مثل البطاطس او الباذنجان او غيرها من الاطعمة الاخرى التي لها رائحة نفاذة وتنتشر بسرعة فإن استخدام المعطرات يعطي نتائج مؤقته وليس دائما فيمكن اللجوء إلى أحد المكونات الطبيعية مثل قشر الليمون أو الفانيليا والتي تساعد في امتصاص الروائح الخاصة بالاطعمة وتجعل المنزل خالي من هذه الروائح وتحافظ على البيت منعش بدون رائحة زيوت.

استخدام الفانيلا للتخلص من الروائح

الفانيلا تستخدم في الحلويات ولكنها لها استخدام آخر في التخلص من رائحة القلي من خلال إضافة ملعقة من الفانيلا الى الزيت حيث انها لن تغير الطعم بل انها سوف تقضي على الرائحه التي تخرج منه وتعمل على تطهير الهواء وتقضي علي روائح الزيت و الأطعمة في المنزل.