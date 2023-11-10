هتبقى أحلى من المطاعم وصحية أكثر .. طريقة جهنمية لقلي ” البطاطس ” من غير ولا نقطة زيت واحدة !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد البطاطس أكثر الخضروات التي يتم العمل على استهلاكها من قبل المواطنين بشكل يومي حيث أن ذلك يعود إلى العديد من الأسباب التي من بينها ولا شك طعم البطاطس الرائع والمميز والذي يجعل طهيها عملا محببا من قبل سيدات البيوت كما أن طرق إعدادها تختلف حسب الرغبة فهناك من يريد البطاطس المطبوخة في الصلصة بجوار طبق من الأرز وتلك وجبة شائعة للغاية لكن الطلب الأكثر يكون على البطاطس المقلية في الزيت من جانب الأطفال وحتى الكبار لكن يعيبها شئ واحد فقط وهو الزيت الذي يسبب ضرر صحي وهو الأمر الذي وجدنا لهم حل سحري
جدير بالذكر أننا سنعمل من خلال الفقرة التالية من مقالنا على أن نوضح لكم طريقة رائعة من أجل تحضير البطاطس المقلية والمقرمشة دون الحاجة لشراء نقطة زيت واحدة وهو أمر موفر وصحي في ذات الوقت
– قلي البطاطس بدون زيت
- من الممكن أن يتم تحميص البطاطس داخل فرن من خلال العمل على تقطيع البطاطس ووضعها في صينية مفروشة بالزبدة على درجة حرارة تصل إلى 160 درجة مئوية ونتركها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة
- ثاني تلك الطرق هي قلي البطاطس في داخل المقلاة الهوائية والتي لا تحتاج لنقطة زيت واحدة كل ما يجب أن تقوم بفعله هو ضبط درجة حرارة المقلاة عند 200 درجة مئوية وتقطيع البطاطس وتركها في داخل المقلاة
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