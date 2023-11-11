ازاي عايشين ومنعرفش ؟؟.. هل تعلم لماذا امتنع الرسول الكريم عن «أكل لحم الأرانب» والسبب مفاجأة كبيره !!!!.. سبحان الله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث كثير من الناس عن حكم اكل لحم الارنب، هناك أطعمة حرمها الله بطريقة واضحة ومباشرة في القرأن الكريم ولكن بالنسبة للحم الأرنب فهناك أستفسارات كثيرة حول هل هو من الأطعمة المحرمة أم لا فلم يذكر لحم الأرنب في أي أية من القرأن الكريم.

كلنا نأكل لحم الأرنب ولا نعلم عن كونه حرام أم حلال، وهناك بعض الشائعات المنتشرة عن كونه حرام أكله ،ويرجع السبب في ذلك هو كون هناك العديد من الاشخاص نهوا عن تناوله بسبب أن الرسول الكريم لم يتناول لحم الأرنب في حياته وأنه لا يفضل تناوله.

في الحقيقة إن الرسول كان لا ياكل لحم الارنب وكان يفضل بعض من الأطعمة وكان لديه بعض الأطعمة التي لا يفضلها، ولحم الأرنب حلال ولكنه لا يفضل تناوله ،وهذا يدفع شبهة أن تناوله حرام، والأرواح المحرم تناولها مذكورة ومعروفة.

الحيوانات المحرم أكلها

الخنازير والقراميط من الحيوانات المحرم أكلها، بالإضافة إلى البغال، وبعض من الطيور مثل الهدهد والغراب والبغبغان، بالإضافة إلى السباع والضباع، والضفادع، واللحوم السامة، كل هذه الأشياء محرم أكلها، ولقد ثبت ضررها على صحة الإنسان، على الرغم من كون بعض البلاد تتناول هذه الأشياء ويعتبرونها من لحومهم الشهية بالطبع وثرواتهم غنية بهذه الأطعمة.