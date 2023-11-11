تعرف على وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023.. الشروط والمستندات المطلوبة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مما لا شك فيه أنه هناك العديد من الأشخاص يرغبون في معرفة وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023.. الشروط والمستندات المطلوبة، حيث أن هيئة المحطات النووية تعمل على طرح العديد من فرص العمل، الذي يرغب الكثير في الالتحاق بها، نظرًا لأهميتها والرواتب المميزة التي يحصل عليها العامل الذي يعمل في هذا المجال.
وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023.. الشروط والمستندات المطلوبة
هناك العديد من الوظائف الخالية التي يمكنك الحصول على أيًا منها من خلال هيئة المحطات النووية، ومن التخصصات المرغوب بها في هذا العمل التالي:
- تتطلب الهيئة أشخاص للعمل في كافة الوظائف الهندسية بجميع تخصصاتها.
- يمكنك الحصول على وظيفة مميزة في الهيئة في مجال العلوم.
- توفر الهيئة وظائف التعاقد والتي تحصل عليها مع مكافأة شاملة.
المستندات والأوراق المطلوبة للعمل في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
من الجدير بالذكر أنه هناك العديد من الأوراق والمستندات التي يجب على أي شخص يرغب في الحصول على عمل لدى الهيئة أن يقوم بتقديمها، وها هي كافة الأوراق والمستندات تتلخص في التالي:
- يجب إحضار صورة من المؤهل الدراسي.
- إحضار صورة من البطاقة الخاصة بالرقم القومي.
- للرجال يجب إحضار صورة من شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، أو صورة من شهادة الإعفاء.
- للتقدم على الوظائف الهندسية يجب أن يتم إحضار الشهادة العضوية من النقابة.
- صورة للطابعة التأمينية.
- صورة للشخص المتقدم حديثة.
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