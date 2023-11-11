“هتبقا مليونير وتلعب بالفلوس لعب”.. أسهل ٥ خطوات لاستخراج الذهب من أي مكان من الأرض!!.. متخطرش على بال الجن الازرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استخراج الذهب من اي مكان من الارض طريقه لاتخطر علي بال احد ، الذهب هذا المعدن الثمين الذي يشكل جزءًا لامعًا من تاريخ البشرية، حيث استخدمه الإنسان على مر العصور بأشكال متنوعة،يتساءل الكثير من الناس من أين يتسخرج الذهب ويعتبر الرمال من الأشياء التي يتم استخراج الذهب منه.

يتم استخراج الذهب عادة من خلال التنقيب عن عروق الذهب في الصخور والرمال الكثيفة بالمعادن. تشمل هذه العملية استخدام أجهزة حديثة وفرق عمل متخصصة. إذا تعرَّفت هذه الأجهزة على وجود عروق ذهب في باطن الأرض، يتعين البدء في عملية الحفر والاستخراج.

بعد استخراج الأحجار وتجميعها، يتم طحنها وتحضيرها لعملية فصل الذهب عن التراب. توضع الأحجار في أحواض كبيرة تحتوي على ماء الزئبق الأبيض. بعد غسلها جيدًا، تترسب ذرات الذهب في قاع الأحواض بينما تطفو الأتربة على السطح.

مرحلة الصهر:

يتم في هذه المرحلة جمع الذهب النقي الذي ترسب في قاع الأحواض المعدنية. يتم نقله إلى أطباق كبيرة وتشعل نيران قوية تحتها لتسخين الذهب إلى درجة الانصهار. وعندما يصبح الذهب سائلًا، يمكن تشكيله على هيئة قطع ذهبية تختلف في الأوزان.

مرحلة التشكيل:

يتم صب الذهب وتشكيله في هذه المرحلة على هيئة سبائك، حيث يتم وزنها وعرضها على التجار للبيع. بعض أجزاء الذهب تُشكل لتصبح مجوهرات أو حلي للزينة، مضيفةً لها قيمة وجمالًا.