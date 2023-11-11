“خبر بمليون جنيه”.. دور عليها في بيتك بسرعة!!.. اكتشاف سر خطير في معلقة السنبلة يرفع ثمنها ل١٥٠ ألف جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأجداد والامهات لديهم ملعقة شكلها مختلف عن المتواجدة في الأسواق حاليا، وهي تتميز بوجود سنبله قمح ولهذا يعتقد البعض أنها نادرة الوجود ويمكن بيعها بسعر عالي مناسب لها، لذا يوجد أشخاص متخصصين في معرفة قيمة الأشياء القديمة النادرة، وقد اوضحوا للعالم بأكمله حقيقة اختفاء الملعقة وبيعها بقيمة تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه كما انتشر على المواقع، وهذا ما سنعمل على توضيحه لكم بالكامل من خلال الفقرات القادمة

معلومات عن ملعقة السنبلة

هناك معلومات تخص صنع الملعقة والشكل والمادة التي جعلت قيمتها المالية عالية بالنسبة لباقي المعالق المتواجدة حاليا، وذلك لأنها تابعه لعام ١٩٧٠م داخل إنجلترا، ولقد اشتراها المصريين خلال هذه الفترة الزمنية، وهذا ما جعلها ذات قيمة، بالإضافة إلى المادة المصنعة منها وهي الالمونيوم الذي لم يتم خلط عليه مواد أخرى، ويوجد علامات واضحة تبين عام صنعها، وأيضا السنبلة البارزة في اليد بالطول.

بيع ملعقة السنبلة بسعر ١٥٠ ألف جنيه

الملعقة معروضه بأكثر من موقع بسعر ١٥٠ ألف جنيه ولكن لا يصدق البعض هذا الأمر، إلا أن هناك أشخاص قد تعاملوا بالفعل مع التجار على مواقع البيع والشراء الإلكترونية وتم الحصول على المبلغ المالي الموضح بالفعل، وبجانب هذا أيضا يوجد أشخاص كذبوا الأمر لأنها متاحة بأسواق الأشياء القديمة بسعر أقل من هذا، ولكن على اولكس وصلت لسعرها ١٥٠ ألف فأكثر.