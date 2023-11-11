دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بنص القانون.. تعرف على عدد ساعات العمل اليومية وفترات الراحة لموظفي القطاع الخاص والتي تم طرحه في الآونة الأخيرة، ويبحث عنه العديد من الموظفين حيث أن القانون الخاص بساعات العمل يتم تغييره من وقت لآخر، ولكن كافة القرارات التي يتم إصدارها تكون في صالح الموظفين، ومن خلال موضوع اليوم سوف نقوم بعرض آخر ما تم إصداره عن ساعات العمل للموظفين.
بنص القانون.. تعرف على عدد ساعات العمل اليومية وفترات الراحة لموظفي القطاع الخاص
آخر قانون تم إصداره والذي يخص ساعات العمل للموظفين في القطاع الخاص، هو أنه لا يجب أن يعمل الموظف لمدة أكثر من 8 ساعات يوميًا بل يجب أن تكون ساعات العمل أقل من ذلك، أما بالنسبة لساعات العمل في نهاية الأسبوع فيجب أن لا تتجاوز الـ 48 ساعة، وكافة الساعات يتم حسابها ولكن من دون ساعات الراحة.
نصوص قانون العمل لموظفي القطاع الخاص
ينص قانون العمل الجديد الذي تم إصداره والذي يخص موظفي القطاع الخاص، ينص بالعديد من النصوص المختلفة وها هي أبرز هذه النصوص كالآتي:
- يشترط أن يتم إعطاء العامل وقت لكي يتناول الطعام أثناء العمل، ويمكن أن يتم إعطائه ساعة أو أكثر ولكن على فترات حتى لا يعمل الموظف لمدة لا تتخطى الـ 5 ساعات متصلين.
- إذا عمل الموظف في يوم الإجارة، يجب أن تقوم الشركة بإعطائه أجر خاص لهذا اليوم، بعيدًا عن الراتب الشهري الخاص به.
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