” خلطة أغلى من الدهب ” .. لو عندك كريم بانثينول شوفي ممكن تعملي بيه ايه.. حطيه قبل النوم وشوفي النتيجة بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد مشكلة إسمرار الوجه واحدة من المشكلات الكبيرة التى يعاني منها الكثير من النساء بشكل مستمر وكذلك الرجال، وفي هذا الاطار فنجد أن اهتمام الكثير ينصب على التعرف على أهم الطرق التي يمكن اللجوء اليها في التفتيح والحصول على بشرة أفضل، ومن أهم الخلطات التي يمكن استخدامها في التخلص من الاسمرار في الوجه باستخدام البانثينول والنشا.

خلطة البانثينول والنشا لتبييض الوجه

يمكن ان يتم استخدام خلطة البانثينول والنشا الشهيرة المميزة للوجه، والتي تساعد بشكل كبير في التخلص من الاسمرار وتفتيح الوجه بسهولة، وذلك من خلال استخدام المكونات التالية:

احضار ما يصل الى ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من البانثينول، بالاضافة الى ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

استخدام إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

بالاضافة الى احضار إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون.

تحضير أربعة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان، بالاضافة الى اثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

وكذلك ثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

بالاضافة اول خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الماء، وإثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكركم

طريقة تحضير خلطة البانثينول والنشا لتبييض الوجه

ويمكن تحضير الخلطة بسهولة في المنزل بخطوات بسيطة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: