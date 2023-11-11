هتتوقف في الكماين.. هؤلاء الأشخاص من حاملي “الرقم القومي” عليهم التوجه للتسجيل المدني حالا وبلا تأخير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاقة الشخصية بدونها لا يوجد إثبات للهوية الوطنية الخاصة بك، لهذا جميع المواطنين الذين المتاحة عمر السادس عشر عام يتم استخراج البطاقة من السجل المدني على الفور، فمن يتأخر على هذا الموعد يُطالب بعملها في الحال بدلا من المحاسبة من خلال وزارة الداخلية وتقوم بتوقفه بأي كمين عند سفره لأي مكان، لذا لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الهامة والتي سنعرضها لكم الآن

سن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة

حددت وزارة الداخلية منذ سنوات ان المواطن الذي بلغ سن ١٦ عام لابد من امتلاك بطاقة شخصية حديثة، ولكن تم تغيير بعض البنود والقوانين وأصبح الموعد الخاص باستخراج البطاقة هو سن ١٥ عام، وحاليا من يتأخر يزم واحد عن هذا العمر يدفع غرامة مالية، ومن يمتنع عن التجديد مرة أخرى يتم تغريمه بمبلغ مالي.

غرامات وزارة الداخلية لحاملي البطاقة الشخصية

قيمة الغرامات التي وضعتها وزارة الداخلية على المواطنين تختلف من خالفة لأخرى وهي تأتي على النحو التالي