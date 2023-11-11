« هتندمي ندم عمرك لو مجربتهاش».. ملعقة واحدة من {الفازلين} وقرن فلفل هتخليكي زي اللبن الابيض وجوزك هيموت عليكي... وصفة من ملكة جمال لبنانية !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم النساء كثيرا بمظهرها الخاص مثل البشرة الجزابة والشعر الطويل المصبوغ وتبحث النساء أيضا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض الوصفات الطبيعية التي تعطيها نتيجة جذابة ومدهشة من غير أي تكاليف وفي هذا المقال سنقول لكم عن وصفة سحرية بكل المقاييس وهي ملعقة كبيرة من الفازلين مع قرن فلفل التخلي جوازك يموت عليك فقط اتبعي هذه الخطوات لفعل هذه الوصفة السحرية.

خلطه الفازلين والفلفل لتفتيح البشره

إذا كنت تبحثين عن الخلطات الطبيعية والآمنة والغير مكلفه أيضا فعليك باتباع هذه الخطوات لفعل هذه الخلطة السحرية الغير مكلفه على الإطلاق والتي سوف تعطيك بشرة ناضرة على وجهك في وقت قليل جدا وبأي أقل التكاليف ألا وهي وصفة الفازلين والفلفل، ولكي تفعلي هذه الخلطة عليك أولا أن تتأكدي أنك ليس يوجد في جسمك إي نوع من أنواع الحساسية تجاه الفلفل وإذا وجدتي عدم وجود حساسيه من الفلفل فبعدها يجب عليك ان تصنعي هذه الخلطه في اقرب وقت لكي تتمتعي ببشره ناضره وجميله.

مكونات وصفه الفازلين والفلفل

يجب توافر العديد من المكونات لكي تستطيعي فعل هذه الوصفة، أولا قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الفازلين مع قرن واحد من الفلفل وأضيفي إليهم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وأيضا جوز الهند واخلطيهما بشكل مناسب وبعدها قومي بتركهم لمدة ربع ساعة ثم بعدها أضيفي الخلطة إلى وجهك واتركيها لمدة 10 دقائق وبعدها قومي بغسل وجهك بالماء وستجدي نعومة وبشره ناضرة جدا.