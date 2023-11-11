انسي البق يدخل بيتك.. 4 أشياء هتخلي بق الفراش يهرب من منزلك للأبد بدون مواد ضارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت حشرة بق الفراش في العديد من الدول بشكل كبير بل وعجزت تلك الدول عن مقاومتها، بالرغم من تصنيع المواد الكيميائية التي تقتل معظم الحشرات الا انها فشلت في القضاء عليها، لكن هناك بعض الحلول العملية والطبيعية والتي تمكن من التخلص من بق الفراش مثل الزيوت العطرية، والتي من بينها الخزامى، شجرة الشاي، عشبة الليمون والقرنفل، وغيرها، وللتعرف أكثر على طريقة القضاء على حشرة بق الفراش تابع معنا لنهاية المقال.

طرق التخلص من بق الفراش

تراب دياتوميا

وهو عبارة مسحوق طبيعي 100%، يتكون بشكل أساسي من خليط من حفريات الدياتوم والكائنات البحرية الدقيقة، ويعمل على تعطيل الجهاز التنفسي للبق عند رشه في أماكن تواجده ويسبب في قتلها في الحال، كما يمكن تنظيفه بالمكنسة الكهربائية بعد ذلك بساعات، وهو متوفر في كبرى المتاجر.

الخل الأبيض

يعمل الخل على تدمير قوقعة البق مما يؤدي إلى موته، إذ لا يمكن للبق تحمل رائحة الخل بسبب تركيبته المكونة من الماء وحمض الأسيتيك، وللتخلص من الق قم برش الخل الأبيض في جميع أركان السرير، ولضمان القضاء على جميع بق الفراش يجب تكرار هذه العملية بانتظام.

كحول ايزوبروبيل

هو عبارة عن سائل حمضي لا يستطيع البق تحمل رائحته النفاذة، وهو مثل الخل الأبيض تماماً، وكل ما عليك فعله هو أن تقوم بسكب القليل منه في زجاجة بخاخ ورش المناطق المصابة، مع تكرار العملية مرة كل 7 أيام لضمان القضاء عليه تماماً، كما ينصح بتهوية الغرفة، خاصة إذا كانت غرفة نومك.

الكلور

وهو طريقة وقائية من العدوى المحتملة بخلاف المنتجات الأخرى المذكورة أعلاه، عندما تقوم بتنظيف منزلك بانتظام باستخدام الكلور، فإنك تحميه من العدوى المحتملة.