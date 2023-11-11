كيفية الحفاظ على الموز طازجاً لأطول فترة ممكنة؟ اسرار حفظ الموز من التلف والتغير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الفواكه المحببة للكثيرين الموز لمذاقه الشهي وفوائده الصحية، ولكن قد نواجه مشكلة في تخزينه خارج موسمه، حيث يميل لونه إلى السواد ويفقد طعمه اللذيذ. لحل هذه المشكلة، اكتشف الناس بعض الطرق الفعالة للحفاظ على الموز طازجاً لفترة أطول. في هذا المقال، سنتعرف على هذه الطرق وكيفية تطبيقها.

أولاً: لف الموز بالبلاستيك. هذه الطريقة تقلل من سرعة نمو الموز بعد قطفه، وذلك بإحكام البلاستيك حوله، مما يمنع دخول الهواء والرطوبة إليه. بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بالموز لمدة أسبوع تقريباً دون أن يتلف.

ثانياً: تعليق الموز على خطاف. هذه الطريقة تمنع تراكم غاز الايثلين الذي يساعد على نضج الموز بشكل أسرع. عند شراء الموز، قم بتعليقه على خطاف في مكان جاف ومهوى، وبهذا ستحافظ على الموز لمدة خمسة أيام على الأقل.

ثالثاً: تجميد الموز. هذه الطريقة تحتفظ بالموز لمدة طويلة جداً، وتجعله مثالياً للاستخدام في العصائر والحلويات. قم بتقشير الموز وتقطيعه إلى شرائح، ثم رش عليه بعض عصير الليمون لمنع اسمراره، ثم ضعه في علب محكمة الإغلاق وأدخلها الفريزر. عند الرغبة في استخدامه، قم بإذابته قليلاً واستمتع بمذاقه الرائع.

رابعاً: شراء الموز الأخضر. هذه الطريقة تتيح لك اختيار موعد نضج الموز حسب رغبتك. قم بشراء الموز الغير مستوي، ثم ضعه في مكان معتم ملفوفاً بقطعة قماش، وبعد بضعة أيام سينضج ويكتسب اللون الأصفر. تأكد من أن الموز لم يبدأ في النضج قبل شرائه.