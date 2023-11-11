دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أخيرًا ظهر رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وجدول زيادة الحد الأدنى للأجور والذي يرغب الكثير في معرفته، حيث أن جدول زيادة الأجور يتم تغييره من وقت لآخر والذي ينتظره جميع الموظفين، حيث يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار العديد من القرارات الهامة وجميعها يكون في صالح الموظف الحكومي والموظف لدى القطاع الخاص.
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وجدول زيادة الحد الأدنى للأجور
نظرًا لأن هناك العديد من التخصصات التي تمتلك المئات من الموظفين، تم تقسيم صرف المرتبات في أيام مختلفة والتي تتلخص في السطور التالية:
- الموظفين الذين يعملون في تخصص التربية والتعليم، يمكنهم الذهاب إلى أي ماكينة صراف لكي يحصلون على الراتب الخاص بهم، في يوم الخميس الموافق 23 من شهر نوفمبر لسنة 2023.
- الأشخاص الذين يعملون لدى وزارة المالية يمكنهم أن يقوموا بالحصول على الرواتب الخاصة بهم، يوم السبت الموافق 25 من شهر نوفمبر لسنة 2023.
- العاملين في مديرية الطرق والنقل ومديرية التجارة الداخلية والتموين، ومديرية الإسكان والمرافق والقوى العاملة وبعض المديريات الأخرى، يمكنهم الحصول على الراتب في يوم الأحد الذي يوافق يوم 26 من شهر نوفمبر لسنة 2023.
موعد صرف الرواتب المتأخرة
إذا كنت ترغب في معرفة الموعد الذي يمكنك من خلاله صرف المتأخرات، كل ما عليك هو متابعة السطور التالية:
- الدفعة الأولى من صرف المتأخرات سوف تتم في يوم الأربعاء الموافق يوم 8 من شهر نوفمبر.
- الدفعة الثانية سوف تحصل على المتأخرات في يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر.
- الدفعة الثالثة سوف يتم صرفها في يوم الأحد الذي يوافق 12 من شهر نوفمبر.
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