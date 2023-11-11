“وداعا لمشاكل الشعر “..زيت الزيتون والقرنفل.. سر الجمال الخفي لشعرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني الكثير من النساء من مشاكل الشعر ولذلك يحاولون جاهدا التخلص من هذة المشاكل ومن اجل ذالك يصرفون الغالي والنفيس من آجل التمتع بي شعر صحي وجميل ومن خلال المقال سنخبرك كيفية العناية بشعرك دون تكاليف باهظه تابعي معنا المقال.

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة طبيعية وفعالة للعناية بشعرك وتحسين مظهره، فلدينا لكِ الحل الأمثل. وصفة زيت الزيتون مع القرنفل هي واحدة من أفضل الوصفات التجميلية التي تمنح شعرك القوة واللمعان والنعومة. زيت الزيتون هو مغذي رائع لفروة الرأس والشعر، ويحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تحمي الشعر من التلف والتقصف. القرنفل هو عشبة ذات رائحة عطرية وخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويساعد على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس وتنشيط بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون مع القرنفل:

– احضري الأدوات والمكونات التالية:

– ربع كوب من زيت الزيتون الطبيعي.

– ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

– علبة أو زجاجة بلاستيكية لحفظ الخليط.

– إناء لخلط المكونات.

– ضعي زيت الزيتون وزيت القرنفل في الإناء واخلطيهما جيداً.

– ضعي الإناء فوق حمام مائي ساخن واتركي الخليط يسخن قليلاً.

– اسكبي الخليط في العلبة أو الزجاجة البلاستيكية واغلقيها جيداً.

– ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك بالتساوي ودلكي بلطف.

– اتركي الخليط على شعرك لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

– اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

– كرري هذه الخطوات مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.و