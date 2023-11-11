هتندم ندم عمرك .. تحذير شديد من استخدام الغلاية الكهربائية حتى لو هتبطل تشرب شاي!! .. متجيش تقول معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بفضل سهولة استخدام الغلاية الكهربائية في تحضير المشروبات بشكل فوري، أصبحت هذه الأجهزة حاضرة في كل مكان، سواء في المؤسسات الخاصة أو العامة تُعتبر الغلاية الكهربائية الرفيق الرسمي لعشاق المشروبات الساخنة في مصر، وخاصة في بلاد الصعيد، حيث تتميز بحجمها الصغير، ولكنها في الوقت ذاته تُعد من الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء غالبًا ما لا يدرك العديد من الناس سبب ارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة استخدام الغلاية الكهربائية يقوم هذا الجهاز بغلي الماء بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر الاستهلاك الكهربائي بشكل سريع، وقد يتسبب في تجاوز الحدود المسموح بها في العداد الكهربائي إذاً، فإن سرعة عمل هذا الجهاز تُعد سببًا في ارتفاع الاستهلاك الكهربائي بشكل غير متوقع، ولذا يُنصح بالبحث عن بدائل للاستخدام الكثير للغلاية الكهربائية، مع التوعية حول تأثيرها السلبي على صحة الإنسان.

الأضرار التي تنتج من استخدام الغلاية الكهربائية في صنع المشروبات الساخنة

تغلي المياه باستخدام الكهرباء تعتبر مضرة للصحة، حيث تعد وسيلة غير صحية تمامًا، وهو الأمر الذي يتجنبه العديد من الأطباء يظهر العديد من الأضرار المحتملة لهذه العملية:

توليد رائحة وطعم غير مرغوب فيهما في المياه الناتجة عن هذه العملية. استهلاك كبير للكهرباء من خلال الغلاية الكهربائية، ويُنصح بالتحول إلى استخدام البراد التقليدي لغلي المياه على البوتاجاز، مع تنظيفه بشكل جيد بعد كل استخدام. احتواء الغلاية الكهربائية على عنصر النيكل، الذي يتفاعل مع مياه الفلتر ومواد صنع الغلاية، مما يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية ضارة على الإنسان. صعوبة تنظيف الغلاية الكهربائية بسبب تراكم المواد الجيرية في قاعدتها الداخلية، مما يؤدي إلى حدوث تلوثات وأمراض في الجسم.

انواع الغلاية الكهربائية

الغلاية الكهربائية تأتي بأنواع متنوعة، ويُعتبر الاختيار الصحيح لمواد صنعها أمرًا هامًا للحفاظ على الصحة العامة إليك نظرة على بعض الأنواع المتداولة:

الغلاية الكهربائية المصنوعة من الستانلس ستيل: تعتبر هذه النوعية أحد أنواع الغلايات الأكثر ضررًا للصحة، حيث تساعد في تراكم طبقات جيرية صعبة التنظيف. الغلاية الكهربائية المصنوعة من النيكل: قد تحتوي على نسبة من النيكل التي يُعتبر استخدامها غير مرغوب فيه لأنها قد تتفاعل مع المياه وتسبب آثارًا سلبية على الصحة. الغلاية الكهربائية المصنوعة من الزجاج: تعد هذه النوعية من بين الأكثر صحة، حيث لا تسبب الضرر الكبير الذي قد يتسبب فيه الأنواع الأخرى. وصفة لتنظيف الغلاية الكهربائية: يُمكن استخدام مزيج من ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم، يُغلى على النار ويُترك ليبرد، ثم يُستخدم لتنقية الغلاية بعد ذلك، يمكن دعكها باستخدام سلك مع سائل الصابون العادي لتركها نظيفة وجديدة.

تحترس من اختيار الأنواع التي تحتوي على مواد ضارة، وتتبنى إجراءات تنظيف فعّالة للحفاظ على صحة الغلاية الكهربائية وبالتالي صحة المستخدم.