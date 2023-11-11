للتخلص من الشيب المبكر”..وصفة القرنفل السحريه للحصول علي شعر اسود وناعم زي الحرير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

هل تريدين التخلص من الشيب والشعر الأبيض بطريقة طبيعية وسريعة؟ هل تحلمين بشعر أسود وناعم وجميل؟ إذا كانت إجابتك نعم، فنحن نقدم لكِ وصفة القرنفل السحرية التي تجعل لون شعرك ثابت مدى الحياة. القرنفل هو نبات عطري له فوائد رائعة للشعر، فهو يساعد على تغطية الشعر الأبيض واستعادة اللون الطبيعي للشعر، كما يعالج الالتهابات والجروح في فروة الرأس ويقوي بصيلات الشعر ويحسن نموه ومظهره. يمكنكِ استخدام القرنفل بعدة طرق مختلفة للتخلص من الشيب، مثل خلطه مع زيت الخردل وزيت السمسم والزيتون، أو مع الماء والقهوة، أو مع زيت جوز الهند أو الزيتون، أو مع الحناء والمرمرية البيضاء والعسل والقرفة. كل هذه الخلطات سهلة التحضير والاستخدام، وتعطي نتائج مذهلة في وقت قصير. فقط اختاري الخلطة التي تناسبكِ وطبقيها على شعرك مرتين أسبوعياً لمدة شهر، وستلاحظين الفرق من أول استخدام. وداعاً للشيب ومرحباً بشعر أسود وناعم وجميل.

وصفة القرنفل للتخلص من الشيب والشعر الأبيض خلال ساعة واحدة

المقادير

– ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

– نصف كأس من زيت السمسم

– نصف كأس من زيت الخردل

– ربع كأس من زيت القرنفل

– ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

– كوب من الماء

– كوب من القهوة

– ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

– نصف علبة زبادي

– فنجان من العسل

– بيضة واحدة

– ملعقة كبيرة من خل التفاح

– ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

– قدر مناسب من الحناء

– ملعقة كبيرة من المرمرية البيضاء

الطريقة:

1. اختاري الخلطة التي تناسبكِ من بين الخلطات التالية:

– خلطة زيت الخردل وزيت السمسم والقرنفل: اخلطي زيت السمسم مع زيت الخردل وزيت القرنفل وزيت الزيتون، وضعي الخليط على شعرك لمدة 3 ساعات، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

– خلطة الماء والقرنفل: طحني القرنفل وضعيه في وعاء به الماء على النار، واتركيه حتى يغلي، ثم صفيه وضعيه على شعرك لمدة ساعتين، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

– خلطة زيت القرنفل وزيت الزيتون: اخلطي زيت القرنفل مع زيت الزيتون، ودلكي شعرك به بحركات دائرية يومياً، أو ضعيه على شعرك لمدة ساعتين، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

– خلطة القرنفل والحناء: اعجني الحناء مع الماء الدافئ، وأضيفي إليه القرنفل والزبادي وزيت جوز الهند والعسل والبيضة وخل التفاح والقرفة والمرمرية، واتركيه لمدة ساعة، ثم ضعيه على شعرك لمدة 5 ساعات، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

2. طبقي الخلطة المختارة على شعرك مرتين أسبوعياً لمدة شهر.

3. استمتعي بشعر أسود وناعم وجميل.