هتندم ندم عمرك.. خبير يحذر من خطأ شائع عند استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء!! .. يانهار مش فايت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خبير يحذر من خطأ شائع في زيادة استخدام المراوح الكهربائية مع انخفاض درجات الحرارة مع تدني درجات الحرارة تدريجيًا، يقوم العديد من المواطنين بإعادة استخدام المراوح الكهربائية، دون أن يكونوا على دراية ببعض الأمور التي ينبغي أخذها في اعتبارها قبل الاعتماد الكامل على هذه الوسيلة لتدفئة المنزل يحذر الخبراء من الاستهتار في هذا السياق، حيث قد يؤدي استخدام المراوح بشكل متزايد إلى زيادة خطر حدوث حوادث أو مشكلات صحية.

خبير عالمي يحذر من استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء لهذا السبب

نصائح لشراء سخان كهربائي جديد

أكد اللواء ممدوح عبد القادر، القائد العام السابق للحماية المدنية، على أهمية اختيار مكان معروف ومعتمد عند شراء سخان كهربائي جديد يجب أن يكون الجهاز مناسبًا، وتفاصيله يجب أن تتناسب مع المواصفات، ويمكن اختيار الحجم الذي يتناسب مع احتياجات الأسرة في حالة السخانات الكهربائية، يُنصح بالتحقق من سلامة الاتصالات الكهربائية وتنفيذها بواسطة فنيين محترفين أما بالنسبة للسخانات الغازية، يُفضل التواصل مع شركة الغاز لضمان تركيب صحيح وآمن.

الأخطاء الشائعة عند استخدام السخان الكهربائي

بالمقابل، يمكن أن تنشأ مشكلات في السخان الجديد نتيجة عدم إجراء الصيانة الدورية ومتابعة العطل المحتملة أكد اللواء ممدوح عبد القادر على أهمية التعرف على علامات الخلل المحتملة في السخان الكهربائي، محذرًا من تجاهل الإصلاحات التي يقوم بها فنيون محترفون على سبيل المثال، عندما لا يتم فصل السخان بشكل كامل ويظل المصباح مشتعلاً دائمًا، فإن ذلك يشير إلى خلل في “الترموستات”، والذي يمكن أن يتسبب في مشاكل خطيرة مثل الانفجار.