جوزك هيموت عليكي.. سحر مفعول كريم بانثينول لتفتيح وتبييض الجسم بالكامل وإزالة التصبغات والبقع الغامقة في دقائق!! .. وصفة بمليون جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتميز كريم بانثينول بتصدره لقائمة منتجات تفتيح البشرة وتحسين الجمال، وذلك بفضل فعاليته في تنظيف البشرة ومنحها لمعانًا ونعومة استثنائيين بعد كل استخدام يُنصح بتكرار استعمال هذا الكريم للاستفادة القصوى من فوائده، حيث يعتبر منتجًا رائعًا في عالم مستحضرات التجميل وعلاج العديد من مشاكل البشرة بالإضافة إلى ذلك، يضمن الكريم بقاء البشرة نضرة ونقية بسهولة، دون الحاجة إلى تكلفة مالية أو جهد كبير تابعونا للمزيد من التفاصيل.
تركيبة كريم بانثينول مع النشا لتفتيح البشرة
يمكن العثور على تركيبة كريم بانثينول المفتح للوجه بسهولة في جميع أنحاء، حيث تقوم هذه التركيبة بعلاج الحبوب والشوائب على الوجه، ومكافحة البقع والعيوب والبهتان لتحضير هذا الكريم، تابع توضيح المكونات التي تحتاج إلى إحضارها:
- 2 ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.
- نصف ملعقة طعام من النشا.
- كمية قليلة من ماء الورد.
- ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون.
- عدة نقاط من فيتامين سي.
طريقة إعداد كريم بانثينول بخلطة النشا
- قم بوضع كريم البانثينول في وعاء مناسب، ثم أضف ماء الورد وعدة نقاط من فيتامين سي بعد ذلك، أضف كمية النشا وامزج جميع المكونات جيدًا حتى يتكون مزيج متجانس لاستخدامه في التطبيق الصحيح للوصفة.
- قم بتوزيع التركيبة على الوجه واتركها لمدة عشر دقائق، ثم اشطف الوجه بواسطة ماء فاتر يُفضل استخدام هذا الخليط حوالي 3 مرات في الأسبوع لتحقيق وجه نقي خالٍ من الشوائب وبلون متجانس، بالإضافة إلى بشرة ناعمة.
- يُنصح بتجربة الخليط على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام الكامل لتجنب أي رد فعل جلدية غير مرغوبة، وفي حال حدوث أي احمرار أو حساسية، يُفضل عدم استخدام التركيبة على البشرة.
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