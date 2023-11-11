كنز في بيتك وانتي متعرفيش عنه حاجة…إوعي ترمي “قشر البيض” من النهاردة طلع ليه فوائد مذهله هتتصدمي لما تعرفيها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض يُعد واحدًا من المنتجات الأساسية التي يحتاجها الكثيرون بشكل يومي، ويُستخدم في العديد من الوصفات المتنوعة. ومع ذلك، يُغفل الكثيرون الاستخدامات المختلفة لقشور البيض، ويعتقدون أنها لا تحمل قيمة فائدة.

استخدامات مميزة لقشور البيض

تُظهر قشور البيض فوائد كبيرة، حيث تستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات. يُفضل في البداية جمع أكبر كمية ممكنة منها واتباع الخطوات التالية:

حضير القشور يُنصح بغسل قشور البيض جيدًا وتركها في الشمس والهواء الطلق طوال الليل لتجف تمامًا بنسبة 100٪.

طحن القشور في اليوم التالي، يتم طحن قشور البيض بعناية للحصول على مسحوق ناعم.

تحضير الخليط يُعد طبق صغير حيث يُمزج ملعقة كبيرة من قشور البيض المطحونة مع ملعقة زيت جوز الهند وكمية مناسبة من معجون الأسنان، ويُخلط الخليط جيدًا.

تنظيف الأسنان يمكن استخدام هذا الخليط لتنظيف الأسنان بفعالية، حيث يُعد خيارًا طبيعيًا لتحسين صحة الفم.

استخدام قشور البيض للتخلص من حروق الأواني

تُظهر قشور البيض فعالية كبيرة في تنظيف الأواني المحترقة. يُمكن اتباع الخطوات التالية:

تحضير الخليط

– قم بجمع قشور البيض وجففها جيدًا.

– في وعاء، قم بخلط قشور البيض مع القليل من الليمون والخل.

– ضع الأواني المحترقة في الخليط واتركها لبضع دقائق.

– بعد فترة النقع، استخدم سلك الأطباق لفرك الحروق السوداء بلطف.

– قم بالفرك بحركات دائرية للتأكد من إزالة الرواسب.

– اشطف الأواني بالماء النظيف للتأكد من إزالة الخليط والأوساخ.

– اترك الأواني لتجف تمامًا.

بهذه الطريقة، يُمكنك تنظيف الأواني المحترقة واستعادة لمعانها.