هتتصدم لما تشوف بعينك.. غير “مكان الراوتر” فورًا وانت هتلاقي النت بقي سريع وبقي زي الطلقة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في هذه الأيام، يعاني الكثيرون من ضعف شديد في خدمة الإنترنت، وهو أمر يسبب الكثير من الإزعاج خاصةً مع تزايد أهمية الإنترنت في حياتنا اليومية. إذ يعتمد الكثيرون على الإنترنت لأغراض مختلفة، سواء في العمل أو التواصل الاجتماعي. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أسباب تدهور جودة الاتصال بالإنترنت وسنقدم بعض الحلول المقترحة.

أسباب تأخر وانقطاع الإنترنت

1. المسافة بين الراوتر والجهاز تُعدُ من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تدهور جودة الشبكة. بزيادة تلك المسافة، يتزايد احتمال حدوث ضعف في الإشارة. لذا، من النصائح تقريب الجهاز من الراوتر أو اللجوء إلى مكبر إشارة لتحسين جودة الإشارة وتخفيف تأثير المسافة.

2. توجد أسباب أخرى قد تُسهم في ضعف الإشارة، ومنها وجود أجهزة متصلة بالإنترنت تقوم بتحميل وتنزيل الملفات بدون علم المستخدم. يُنصَح بمراقبة تلك الأجهزة وتحديد إعداداتها لتقليل تأثيرها على جودة الإشارة.

3. باعتماد هذه الإجراءات، يمكن تحسين جودة الشبكة وتجنب مشاكل الانقطاع والبطء.

طرق حل مشكلة انقطاع الانترنت

قم بأعادة تشغيل جهاز الراوتر، وانتظر لمدة لا تقل عن 30 ثانية حتى تعاود جميع مؤشرات الإضاءة العمل.

إذا لم تحقق هذه الخطوة النجاح المطلوب، يجب عليك استبدال اتصال الواي فاي بشبكة البيانات عبر هاتفك المحمول. قم بفتح تطبيق الإعدادات، ثم انتقل إلى الشبكة والإنترنت أو الاتصالات، واتبع الخطوات المناسبة لجهازك، وأوقف اتصال الواي فاي مع شبكة الجوال لتحديد ما إذا كان هناك تحسن في الأداء.