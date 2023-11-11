إجابة أدهشت الجميع…طالب يبكي المصححين بسبب “إجابته” في امتحان اللغة العربية تعرف عليها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقديم الطالب لإجابة مميزة في امتحان اللغة العربية أصبح حديثاً للملايين. الجملة القصيرة، التي لا تتجاوز عشر كلمات، أدهشت الجميع وخلقت إعجاباً كبيرًا. الفرادة والعمق في التفكير الذي برز في إجابة الطالب لفت انتباه المعلمين وأثر بشكل كبير. تمثل هذه الإجابة ليس فقط نضجًا عقليًا، بل تعكس أيضًا بيئة تربوية إيجابية وتأثير التربية السليمة التي نشأ فيها الطالب. وكونها مصدر إلهام للآخرين يظهر من خلال تأثر المعلم بالإجابة إلى حد البكاء، مما يبرز قدرة الطالب على التأثير الإيجابي والتفوق في التعبير عن أفكاره. التفاعل الإيجابي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد على قوة الرسالة التي قدمها الطالب، ويظهر التقدير للقيم والأخلاق التي تم ترسيخها في شخصيته.

رد فعل المصحح

تفاعلت الجماهير بشكل مذهل مع إجابة طالب في امتحان اللغة العربية، حيث كتب جوابًا ملفتًا للنظر في فقرة النحو. المطلوب كان إعراب جملة من القرآن الكريم: “خَلَقَ الله الإنسَانَ مِنْ عَجَل”. وقد قام الطالب بالرد بشكل فريد، إذ كتب “خلق” كفعل ماض، ولكنه أضاف “لَنْ يَنْسَى فَاعِلَهُ”، وأكمل بجملة “لَنْ أَكْتُبَ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ تَأَدُّبًا مَعَ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ”.

رد المصحح على هذه الإجابة كان مدهشًا، إذ قام بمنح الطالب الدرجة الكاملة 20 من 20، وأضاف تعليقًا إيجابيًا قائلًا: “بارك الله في أدبك وعلمك”. تأثر المصحح بمدى الفرادة والعمق في إجابة الطالب وصفها بأنها لا تصدق، مما أثار إعجاب الملايين وأبكى البعض من المصححين.

رد فعل رواد التواصل الإجتماعي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعجاب شديد مع هذه القصة، حيث كانت تعليقاتهم جميعها إيجابية ومليئة بالإعجاب والثناء على الطالب. أشادوا بتفوقه اللافت في الإجابة على السؤال ورأوا فيه إشارة إلى نضج عقلي وعمق في التفكير.