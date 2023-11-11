خد بالك علشان متعيطش .. 5 أخطاء يجب تجنبها عند السحب من ماكينة الصرف الالي الـ ATM!! .. هتندم ندم عمرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت معظم العاملين والموظفين، وكذلك مستفيدين من المعاشات وبرامج التكافل والكرامة، يُجري معظم تعاملاتهم المالية من خلال البنوك وماكينات الصراف الآلي، وذلك لاستلام رواتبهم إذ بلغ عدد البطاقات المصرفية النشطة في البنوك حوالي 56 مليون بطاقة ورغم ذلك، يُسجل العديد من الأفراد القيام بأخطاء أثناء عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تلف البطاقة وعدم القدرة على سحب الأموال أو استعادة البطاقة من الماكينة لذا، يُحبذ التعرف على هذه الأخطاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنبها، بالإضافة إلى معرفة كيفية استرجاع البطاقة في حالة السحب.

إحذر من إرتكاب هذه الأخطاء عند إستخدام الATM

يُنصح بتجنب إدخال الرقم السري للبطاقة بشكل خاطئ عدة مرات كإجراء احترازي من قبل نظام البنك الآلي، وذلك لتجنب استخدام البطاقة من قبل أي شخص آخر كما يُشدد على ضرورة عدم إدخال البطاقة إذا كانت بها خدوش أو تلف خلال عملية السحب بالإضافة إلى ذلك، يجب الانتباه إلى عدم خروج البطاقة في حال تأخر العميل في سحبها بشكل فوري بعد اكتمال العملية في حالة وجود خلل في الماكينة نتيجة لأي خطأ في النظام، يُنصح بتوخي الحذر وعدم وضع البطاقة في تلك اللحظة.

كيفية إسترجاع الفيزا عند سحبها بسبب عطل أو خطأ

يمكنك زيارة الفرع التابع للبنك الذي تم السحب منه لاسترجاع البطاقة وإعادة إصدارها سيقوم الموظفون في الفرع بتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء إذا كنت بعيدًا عن الفرع أو إذا كان لديك أي استفسار آخر.