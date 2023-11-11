هترجع زي الجديدة .. الخلطة الجهنمية لتنظيف البطاطين من البقع الصعبة وإعادتها كالجديدة!! .. ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد غسل البطاطين استعدادًا لفصل الشتاء من المهام التي تواجه بعض ربات المنزل بتحدياتها، حيث يلجأ البعض إلى خدمات الدراي كلين أو المغسلة، مما قد يشكل عبءًا ماليًا على بعض الأسر، خاصةً إذا كانت هناك كميات كبيرة من البطاطين والألحفة في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة غسل البطاطين بطريقة فعّالة واقتصادية.

كيفية غسيل البطاطين بأسهل طريقة وأقل مجهود

تعتمد هذه الطريقة على استخدام المنظفات للتخلص من الأتربة والأوساخ دون جهد يذكر:

ضعي البطانية في حوض الاستحمام. أضيفي الجل أو مسحوق الغسيل مع بعض كمية بيكربونات الصودا. أضيفي ماء دافئ ليغمر البطانية. اتركي البطانية منقوعة لعدة ساعات، حيث ستتخلص من الأوساخ بدون جهد منك. اشطفي البطانية وأضيفي منعم الأقمشة، ثم انشريها على سور البلكونة في المساء، حتى لا تكون أشعة الشمس قوية وتسبب جفافًا لأنسجة البطانية.

غسل البطاطين داخل الغسالة