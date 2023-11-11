هترجع زي الجديدة .. الخلطة الجهنمية لتنظيف البطاطين من البقع الصعبة وإعادتها كالجديدة!! .. ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد غسل البطاطين استعدادًا لفصل الشتاء من المهام التي تواجه بعض ربات المنزل بتحدياتها، حيث يلجأ البعض إلى خدمات الدراي كلين أو المغسلة، مما قد يشكل عبءًا ماليًا على بعض الأسر، خاصةً إذا كانت هناك كميات كبيرة من البطاطين والألحفة في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة غسل البطاطين بطريقة فعّالة واقتصادية.
كيفية غسيل البطاطين بأسهل طريقة وأقل مجهود
تعتمد هذه الطريقة على استخدام المنظفات للتخلص من الأتربة والأوساخ دون جهد يذكر:
- ضعي البطانية في حوض الاستحمام.
- أضيفي الجل أو مسحوق الغسيل مع بعض كمية بيكربونات الصودا.
- أضيفي ماء دافئ ليغمر البطانية.
- اتركي البطانية منقوعة لعدة ساعات، حيث ستتخلص من الأوساخ بدون جهد منك.
- اشطفي البطانية وأضيفي منعم الأقمشة، ثم انشريها على سور البلكونة في المساء، حتى لا تكون أشعة الشمس قوية وتسبب جفافًا لأنسجة البطانية.
غسل البطاطين داخل الغسالة
غسل البطاطين داخل الغسالة يمكن أن يكون عملية سهلة إذا تمت بالطريقة الصحيحة. إليك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها:
- فحص البطانية: تحقق من تعليمات العناية الملصقة على البطانية للتأكد من أنها قابلة للغسل في الغسالة.
- إزالة البقع: قم بمعالجة البقع الصعبة قبل وضع البطانية في الغسالة. يمكن استخدام المنظفات المخصصة لإزالة البقع أو القليل من المنظف السائل.
- فحص الغسالة: تأكد من أن الغسالة نظيفة وخالية من الأوساخ والرواسب.
- استخدام البرنامج المناسب: قم باختيار برنامج الغسيل المناسب للأقمشة الثقيلة أو البطانيات، واتبع إرشادات الشركة المصنعة للغسالة.
- استخدام المنظف الصحيح: استخدم كمية مناسبة من المنظف المناسب للأقمشة الثقيلة. يمكن أيضًا إضافة ملعقة من بيكربونات الصوديوم لتحسين نعومة البطانية.
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