مش هتشوفيه في بيتك تاني .. هتتخلصي من بق الفراش نهائيا باستخدام 3 نباتات طبيعية!! .. إزاي عايشين ومنعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ثلاث نباتات يمكن أن تبعد البق بشكل دائم عن منزلك وتمنع عودتها، حيث يظهر أن الحشرات تتأثر بشكل كبير ببعض الروائح الخاصة وعلى الرغم من أن البق قد يكون استثناءً من هذه القاعدة، إلا أن هذه الحلول تكون فعالة للغاية كخيار إضافي، وفيما يلي بعض الروائح المستخدمة لصد البق والتي يمكنك استخدامها في منزلك.

3 نباتات تجعل بق الفراش يفر من منزلك نهائيا ودون عودة

القرنفل: الرائحة القوية لهذه التوابل تعتبر علاجًا طبيعيًا فعّالًا ضد البق إذا كنت قادرًا على تحمل رائحته، يمكنك بسهولة رش مستخلص القرنفل على السرير لعدة أيام وإذا لم تكن تفضل تلك الرائحة، يُمكنك ببساطة وضع بعض حبوب القرنفل في زوايا مختلفة من السرير والغرفة. الخزامى أو اللافندر: يعد الخزامى أو اللافندر رائعًا كنبات يبعد البق، ويمكن وضع أكياس صغيرة تحتوي على الخزامى في مختلف أنحاء الغرفة، أو استخدام زيوت اللافندر لرشها على الفراش والمناطق المحيطة به.

ما هو البق وطرق استعمال النباتات لطرده

البق هي حشرات مزعجة وضارة تتجاذب بعض النباتات العطرية، مثل الخزامى يظهر أن البق يكره رائحة الخزامى بشكل كبير، حيث تحتوي هذه النباتات على مركبات كيميائية تعتبر سامة بالنسبة للبق تنبعث هذه المركبات من الرائحة الطيبة للنبات وتعمل على صد البق يمكنك الاستفادة من هذه الخاصية بشكل مباشر، خاصة عند استخدام رائحة الخزامى للراحة وتعزيز رائحة الغرفة يُمكنك أيضًا استخدام زيت اللافندر الأساسي بمزيج رذاذ، حيث يتم خلط 20-30 قطرة من زيت اللافندر الأساسي في زجاجة رذاذ وملء الزجاجة بالماء يمكنك رش هذا المزيج في المناطق التي يمكن أن يظهر فيها البق، وفي جميع أنحاء الغرفة ستكون لهذه الطريقة تأثير سحري يساعد في التخلص من جزء كبير من هذه الحشرات.