جوزك هيموت عليكي.. معجزة زيت الزيتون والموز كل ليلة هترجعي 20 سنة من تاني!! .. ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يهتم العديد من الأفراد، خاصة السيدات، بصحة بشرتهم ويسعون جاهدين لتفتيحها والتخلص من علامات التقدم في السن مثل التجاعيد لهذا السبب، بدأ البحث عن وصفات طبيعية فعّالة لتحسين مظهر البشرة اكتشف العديد منهم فوائد تركيبة تجمع بين الموز وزيت الزيتون للعناية بالبشرة في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة تحضير هذه الوصفة الطبيعية التي تعتمد على خصائص الموز وفوائد زيت الزيتون.

مكونات وصفة زيت الزيتون والموز

تتألف هذه الوصفة الطبيعية من مكونات بسيطة وسهلة الحصول عليها في كل منزل إليك قائمة المكونات:

حبة موز مهروسة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الحليب.

ملعقة خل التفاح.

وفيما يلي طريقة تحضير هذه الوصفة:

في وعاء، قومي بمزج جميع المكونات جيدًا حتى تتكامل. ضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك، اغسلي البشرة بالماء.

ستلاحظين فوراً تحسناً في لون البشرة وانتعاشها، وستقلل الوصفة من آثار البقع والحبوب، وتعمل على تقليل التجاعيد مع الاستمرار في الاستخدام.

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