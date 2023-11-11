جوزك هيموت عليكي.. معجزة زيت الزيتون والموز كل ليلة هترجعي 20 سنة من تاني!! .. ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يهتم العديد من الأفراد، خاصة السيدات، بصحة بشرتهم ويسعون جاهدين لتفتيحها والتخلص من علامات التقدم في السن مثل التجاعيد لهذا السبب، بدأ البحث عن وصفات طبيعية فعّالة لتحسين مظهر البشرة اكتشف العديد منهم فوائد تركيبة تجمع بين الموز وزيت الزيتون للعناية بالبشرة في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة تحضير هذه الوصفة الطبيعية التي تعتمد على خصائص الموز وفوائد زيت الزيتون.
مكونات وصفة زيت الزيتون والموز
تتألف هذه الوصفة الطبيعية من مكونات بسيطة وسهلة الحصول عليها في كل منزل إليك قائمة المكونات:
- حبة موز مهروسة.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من الحليب.
- ملعقة خل التفاح.
وفيما يلي طريقة تحضير هذه الوصفة:
- في وعاء، قومي بمزج جميع المكونات جيدًا حتى تتكامل.
- ضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة.
- بعد ذلك، اغسلي البشرة بالماء.
ستلاحظين فوراً تحسناً في لون البشرة وانتعاشها، وستقلل الوصفة من آثار البقع والحبوب، وتعمل على تقليل التجاعيد مع الاستمرار في الاستخدام.
نصائح لشد البشرة والتخلص من التجاعيد
لتحقيق بشرة مشدودة وجميلة، إليك بعض النصائح الهامة التي يجب على النساء مراعاتها:
- استخدام غسول مناسب للبشرة: اختيار غسول يتناسب مع نوع بشرتك يعزز نظافتها ويسهم في إبقائها صحية.
- ترطيب البشرة بشكل جيد قبل النوم: استخدام مرطب يساعد على ترطيب البشرة ومنع جفافها، خاصة قبل الخلود إلى النوم.
- استخدام سيروم فيتامين C: تطبيق سيروم يحتوي على فيتامين C يعزز إشراق البشرة ويعمل على تحسين مرونتها.
- التخلص من المكياج قبل النوم: يُفضل إزالة المكياج بشكل كامل قبل النوم لتجنب التهيج والالتهابات.
- تدليك البشرة يومياً: القيام بتدليك لطيف للبشرة لمدة 10 دقائق يومياً يعزز الدورة الدموية ويحسن من مرونة البشرة.
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