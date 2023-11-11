لها مفعول السحر .. أطعمة تساعد على تنظيف القولون من السموم الضارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أحيانا نتعرض للكثير من المشكلات الصحية التي تعود علينا بالسلب في نهاية المطاف، نتيجة لعدم اهتمامنا بالقولون، حيث تساعد عملية تنظيف القولون في تحسين مناعة الجسم وفقدان الوزن، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، لذلك كثرت التساؤلات بين الكثير لمعرفة الطرق الصحيحة الواجب اتباعها لتنظيف القولون حيث أن صحة القولون تعد مؤشر لصحة الجهاز الهضمي لذا نقدم لكم اليوم أهم الأطعمة التي تعمل بشكل كبير في تعزيز صحة الأمعاء وكذلك تعزيز كفاءة الجهاز الهضمي.

تنظيف القولون

هناك بعض الأطعمة التي أثبتت الدراسات مدى فاعليتها في تنظيف القولون وحمايته، ومن أهم هذه الأطعمة هي: الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب، لاحتوائها على الألياف والمغذيات المهمة لصحة الأمعاء وكذلك الفواكه الطازجة مثل التفاح والبرتقال والأناناس والعنب والتوت والتي تعد غنية بالماء الذي يساعد في تنظيف القولون وتحسين حركة الأمعاء، كما أن الإنزيمات وأملاح التطهير الموجودة في الفاكهة تعمل على جعل القولون خاليًا من جميع السموم.

أطعمة لعلاج القولون

كما أثبتت عدد من الدراسات الطبية أن المكسرات والبذور مثل الكتان والشيا واللوز والجوز والبندق، تعمل على تحسين حركة الأمعاء الأمر الذي يساعد على تطهير القولون، وذلك بفضل الألياف والدهون الصحية والمغذيات الأخرى الموجودة بداخلها، فضلا على ذلك تناول الألياف الغذائية، والتي تتضمن الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والقمح الكامل، كل تلك الأطعمة لها دور فعال في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ومن ثم صحة الجسم بشكل عام.

مشروبات علاج القولون

يعد شرب الكثير من الماء أبسط طريقة لتنظيم الهضم، لذاك يوصي الكثير من أطباء الجهاز الهضمي بشرب كمية كافية من الماء يوميا حيث يساعد ذلك في تطهير القولون وتسهيل حركة الأمعاء، كما يفضل شرب العديد من السوائل الأخرى كالشاي الأخضر والمشروبات العشبية غير المحلاة، مثل الزنجبيل حيث يحفز الهضم، ويمكن إضافته إلى العصائر الأخرى أو الشاي أو تناوله مباشرة، ويمكن خلط ملعقة صغيرة من الزنجبيل والعسل مع كوب من الماء الدافئ، ويمكن تناوله مرة أو مرتين في اليوم.

فوائد تنظيف القولون