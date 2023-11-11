من حق الزوج يتدلع .. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل في هذا المكان من الجسم وراقبي النتائج المدهشة !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن طرق عدة للعناية بجمال الجسم بشكل أساسي فالرغبة الكامنة لديهم بل المعلنة بشكل صريح هي الظهور في أبهى حلة ممكنة خاصة لدى المتزوجات اللاتي يهتممن بأنفسهن ويرغبن في التزين من أجل أزواجهن ، وهو الأمر الذي يدفعهن إلى البحث عن مختلف الطرق والوصفات التجميلية التي تمنحهن القدرة على الحفاظ على جمالهن من بين علامات الجمال التي لا يمكن الإهمال معهل هي الشعر ، ذلك الشئ الذي يتم التعامل به من جانب المرأة العربية بشكل خاص بالنظر إلى أن الغالبية العظمى من المحجبات لذا فإن العناية بالشعر واجبة بشكل يومي كي لا يتعرض للتلف – وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للعناية بالشعر 1/4 كوب زيت الزيتون.

1 ملعقة طعام زيت قرنفل.

علبة أو زجاجة بلاستيكية كي تحفظ الخلطة بها.

اناء لعمل الخلطة به. – طريقة عمل وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للعناية بالشعر أولا قومي بتسخين القليل من المياه في داخل إحدى الأواني ومن ثم ضعي كافة المكونات السالفة الذكر أعلاه فوق هذا الإناء مع الحرص على مزجها بشكل جيد

ثم قومي بتطبيق الوصفة على فروة الرأس والتي تترك لمدة تصل إلى ثلاث ساعات قبل أن تشرعي في عملية غسيل شعرك

يجب تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع لكي تحصلي على النتائج التي ترغبين

ستلاحظين أن كافة مشكلات الشعر اختفت بشكل تدريجي

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